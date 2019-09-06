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萬人泳渡後又一盛事！　FINA世界馬拉松游泳大賽9/7日月潭登場

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▲FINA世界馬拉松游泳系列賽─2019南投站將在7日登場，台灣選手由公開水域泳賽常勝軍卓承齊領軍共有15人參賽。（圖／南投縣政府提供）

▲FINA世界馬拉松游泳系列賽─2019南投站將在7日登場，台灣選手共有15人參賽。（圖／南投縣政府提供）

記者白珈陽／南投報導

經過4年積極努力爭取，由南投縣政府、中華民國游泳協會與FINA世界游泳總會共同主辦的「FINA世界馬拉松游泳系列賽─2019南投站」，7日將在南投縣日月潭伊達邵碼頭盛大登場，吸引來自自澳洲、巴西、捷克、荷蘭、法國、德國、香港、義大利、哈薩克、新加坡及臺灣等11國的55名菁英男女選手參賽，競逐年度積分及總獎金3萬美元的高額獎金。

▲南投縣副縣長陳正昇（左）與FINA國際泳總技術代表Noam ZWI（中）合影

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▲南投縣副縣長陳正昇（左）與FINA國際泳總技術代表Noam ZWI（中）合影

南投縣副縣長陳正昇說，南投縣府從4年前開始爭取舉辦這項全球只有9站的公開水域馬拉松游泳競技盛會，經過去年試辦，今年終於成功讓台灣南投縣日月潭，成為FINA世界馬拉松游泳系列賽的第8站賽會，而且至少會連續3年在日月潭舉辦。

陳正昇提到，這項世界馬拉松游泳大賽選手水準超高，而且每圈賽道2公里繞行5圈全長10公里的比賽，在冠軍選手衝線抵達終點後半小時，整項賽事就「關門」，未達門檻的選手只能望終點興嘆，挑戰性極大。

FINA國際泳總技術代表Noam ZWI則表示，台灣南投縣日月潭的環境及風景是世界馬拉松游泳系列賽全部9站中最棒的，南投縣政府、中華游協的籌備團隊各項賽事準備及選手服務也最完善，祝福所有參賽選手能在這麼好的場地爭取到最好的成績。

FINA世界馬拉松游泳系列賽2019南投站，包括甫入選國際馬拉松游泳名人堂的巴西女將Ana Marcela Cunha（安娜．瑪賽拉．庫妮雅）也來台競逐積分，台灣選手則由公開水域泳賽常勝軍卓承齊領軍，共有15人參賽。

7日上午7時起，將透過民視台灣台、Hami tv、亞太電視、愛爾達、LiTV、民視四季線上影視、中投有線電視第3頻道全程轉播這項國際馬拉松游泳盛事。

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