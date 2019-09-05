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嫁來台灣遭虐！丈夫死後被誣陷「賣淫」　她淚崩：我們越南來的，不是每個都那麼髒…

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▲▼玉后,越南籍新住民女性。（圖／翻攝自林姓網友臉書）

▲林姓網友說到，新住民時常被欺壓。（圖／翻攝自林姓網友臉書）

記者柯振中／高雄報導

「我們越南來的，不是每個都賣淫，不是每個都那麼髒、那麼臭！」新北一名林姓網友5日表示，自己9年前為了碩士論文，訪問數名越南籍新住民女性，卻發現新住民時常受到欺壓，甚至有人被虐待，丈夫死後還被鄰居誣陷「有在賣」，讓他質疑，為什麼會有人戴著有色眼鏡，看待這些「為了台灣典當青春的人們」。

這名畢業於高雄餐旅大學台灣飲食文化研究所的林姓網友5日在臉書分享，自己9年前為了碩士論文，希望能找到15名以上的越南籍新著民女性，進行田野調查，第一個訪問對象是學校附近的越南小吃店，「當了好一陣子的神秘客，才敢開口邀請老闆娘成為我第一個受訪者。」

林姓網友提到，這位小吃店老闆娘叫做「玉后」，是一名越南籍配偶，嫁到台灣第一年，丈夫就因為肝癌過世，「她當時懷孕，家裡剩她跟婆婆，我問她，你為什麼不回越南？」對方則回應，如果自己回越南，誰能賺錢照顧婆婆，「我訪問她的時候，其實她婆婆剛過世，我又再問，現在呢？婆婆也走了，妳回越南嗎？」

▲▼玉后、越南籍新住民女性。（圖／翻攝自林姓網友臉書）

▲玉后向網友說，自己的家在台灣。（圖／翻攝自林姓網友臉書）

林姓網友說，老闆娘笑著對他說「為什麼要回去？我家在台灣喔」，讓他不禁開始反省，是不是心中仍存在著歧視，否則怎麼會把老闆娘認為理所當然的「家」，當作「非常態」來看待。

此外，林姓網友還分享了一段故事，一名越南籍新住民女性嫁到台灣後，受到老公、婆婆的虐待，不但伙食相當糟糕，還只能住在房子後面的廢棄物倉庫，「唯一回到房間的機會，就是老公要跟她行房…

「第二年，發生了921地震，她婆婆跟老公都死了，只有住在倉庫的她活下來。」林姓網友說，這位新住民女性以為自己「可以開始好命」了，開始努力工作，卻遇到無良雇主，不但日薪只有500元，還時常嘲諷，老公死了可以去賣淫，只要腿打開，就能輕鬆賺錢，「沒過多久，整個庄頭，都傳她有在賣。」

林姓網友說到，這名新住民講到往事，直接哭了出來，對著他澄清「林先生你知道嗎？我連搭公車都沒有人要坐我旁邊，我們越南來的，不是每個都賣淫，不是每個都那麼髒、那麼臭！

林姓網友最後強調，他做完田野調查至今已9年，許多人都在為新住民發聲、為消弭歧視努力，但卻有「總統候選人」懷疑，飛機上一半的人「可能是來台灣賣淫跟非法打工」，「只能說我們努力還不夠，原來還有那麼多大中國思想的人，還在用有色眼鏡看那些為了台灣典當青春的人們。」

▼林姓網友說，現在還有許多人用有色眼鏡看待新住民，可能是努力還不夠。

▲▼玉后、越南籍新住民女性。（圖／翻攝自林姓網友臉書）

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