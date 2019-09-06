身障約聘男硬加LINE　「介紹你自己」國中女生驚嚇…停聘調查

▲南投某國中2年級女學生遭校內身障職員私訊騷擾，婉拒後對方仍不斷傳訊，令她十分害怕。（示意圖，非新聞當事人／123RF）

記者白珈陽／南投報導

南投縣某國中驚傳疑似性騷擾案！1名身障約聘人員，為校內體育器材室管理員，見1名國2女學生長得可愛漂亮，擅自加入女學生的LINE想進一步認識，經女學生婉拒後仍不罷休，女學生備感困擾遂向家人告知，家人得知後氣得將對話內容PO上網，校方6日召開性平會，決定先將男子停聘進行調查，待調查結果出爐後，再決定解聘或復聘。

5日深夜有民眾將數張LINE對話內容PO上臉書社團，其內容為自己國中2年級的妹妹，遭該校體育器材室的老師以LINE私訊，不斷的對妹妹說「介紹妳一下吧」、「拜託啦」、「讓我多知道一點」。PO圖民眾表示，妹妹收到訊息時頗受驚嚇，且無法得知對方是如何取得妹妹的LINE ID。

▲南投某國中2年級女學生遭校內身障職員私訊騷擾，家人得知後氣得將對話PO上網。（圖／記者白珈陽翻攝）

由於女學生表示婉拒後，該男子還是持續傳訊息，令女學生覺得受到騷擾，十分害怕，遂將對方封鎖，並告知兄長。兄長得知後相當氣憤，質疑難道這就是現在老師對學生進行瞭解的方式嗎？且詢問後，得知不只自己妹妹，連她同學也遭到騷擾，決定6日一早陪同妹妹到校了解情形。

幾張PO圖一出，很快引起網友議論紛紛，有人認為「妹還是別亂撩，否則會出事」，而PO文不久該兄長即自行刪除，但仍被網友截圖分享。

該校上午立即召開性別平等委員會，將立案調查，並表示該名男子是校方依規定聘請的身障人士，並非教師。校方考量該男子因車禍腦部曾開過刀，不適合從事粗重工作，因此安排他擔任體育器材室管理員。校方指出，他在校服務已有2年時間，雖因腦部動過手術記憶力受影響，常會忘記做過的事或說過的話，但平時工作還算正常。

另外，該男子除對該名女學生私訊，也與該班其他3名女同學有私訊紀錄，不過均無涉及性方面的文字、影像，至於他是如何取得女學生們的聯絡資訊，性平會將會進一步了解，而該男子也將面臨停聘、停止支薪，並接受性平會調查，未來將依調查結果來決定是否解聘或復聘。