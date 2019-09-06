太過分！中年男掄椅子打趴80歲嬤　網友痛斥：根本是垃圾

記者白珈陽／南投報導

南投縣中寮鄉民80歲李姓阿嬤，3日在文山宮廟埕準備倒垃圾、與友人聊天時，與49歲張姓男子起口角，豈料張男不僅不懂敬老尊賢，竟從旁拿了5、6張椅子數度朝她頭上砸去，甚至用腳狂踹阿嬤頭部，阿嬤不堪多次重擊仰躺倒地，造成全身多處擦挫傷、左側肩膀骨折，送醫治療後幸無生命危險。全部過程被廟方監視器錄下PO網，網友氣得痛斥張男：「人渣！」、「這根本殺紅眼了…」，警方表示，已依傷害罪嫌將張男移送法辦。

▲張男與李姓阿嬤起口角，竟拿起椅子朝李嬤頭部狂砸。（圖／取自臉書《中寮人》）

有民眾將影片PO上臉書社團《中寮人》，影片中，李嬤坐在廟埕與友人聊天，過沒多久穿著黑色上衣的張男從旁晃過，嘴巴碎念、掄起拳頭作勢打人走向阿嬤，隨後試圖搶走阿嬤手中物品，讓阿嬤氣得罵張男：「你是流氓嗎？」，便起身準備離去。

▲李嬤不甘示弱用雨傘反擊。

不料此舉刺激到張男，在阿嬤轉身後竟拿起椅子丟她，阿嬤不甘示弱的用手中的雨傘反擊，但張男拿起一張又一張的座椅，狂往阿嬤頭部砸去，阿嬤年邁的身體不堪如此重擊，被打趴在地；更誇張的是，在旁人想拉起李嬤時，居然又硬將阿嬤甩倒，且不管旁人如何勸阻，竟又往阿嬤頭上猛踹了兩腳，然後拿起椅子再一次的往阿嬤頭上砸去。

▲旁人想扶起李嬤時，張男竟又跑回來將她推倒，甚至狂踹李嬤頭部。

種種誇張行徑，讓看到影片的網友怒斥：「可惡！不是人！」、「這根本要致阿嬤於死地…」、「這太狠了...都殺紅眼了...」、「欺負老人算什麼英雄好漢」、「把他肉搜出來！」。

李姓阿嬤經送醫後發現，全身多處擦挫傷，且左肩膀骨折，所幸沒有生命危險，目前已轉往亞大醫院開刀。

據了解，張男是地方的頭痛人物，有竊盜前科，經常以吃飯為由向附近住戶或派出所借錢，但借來的錢通通都是拿去買酒喝，甚至會發酒瘋打人。當地民眾表示，這次把阿嬤欺負成這樣實在太過分，希望警察這次將他抓去關後不要再放回來危害民眾，以免人心惶惶。