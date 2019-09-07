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被嗆「大母豬」又被酸肥版韓國瑜　陳菊曾嘆：別這樣糟蹋人…

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▲▼吳敦義、陳菊、柯文哲。（合成圖／資料照）

▲吳敦義、陳菊、柯文哲。（合成圖／資料照）

記者黃巈禾／綜合報導

民進黨立委段宜康在臉書表示，「柯文哲是比較會考試的韓國瑜」，引起各界討論，未料台北市長柯文哲6日被問及此事竟脫口「那小英是比較不會考試的韓國瑜？陳菊是比較肥的韓國瑜？」，現場記者一陣譁然，事後則稱只是「形容詞」，但仍遭批失言。事實上，過去揶揄陳菊身材的，還有國民黨主席吳敦義，讓當時競選高雄市長的韓國瑜一度切割。

柯文哲：陳菊是比較肥的韓國瑜？

柯文哲素來與民進黨新潮流派系不合，每每提到新潮流時常怒不可遏，不只一次嗆聲「新潮流不倒台灣不會好」。新潮流立委段宜康5日在臉書上一句「柯文哲是比較會考試的韓國瑜」，引起熱議。

柯文哲6日受訪被問及此事時說「這個…，不能這樣講，那小英是比較不會考試的韓國瑜？陳菊是比較肥的韓國瑜？」。此話一出，引發在場記者一片譁然。被追問是否失言，柯文哲說「不是啦，拿那個什麼韓國瑜，韓國瑜變形容詞還是名詞？」

媒體繼續追問，此番言論是否跟吳敦義的「肥滋滋母豬」差不多？柯文哲說，「你們新潮流要打我，我一定跟你對打我跟你講，小英是比較不會考試的韓國瑜喔？」

柯文哲認為，「肥」只是形容詞

隨後，在下一場活動，被問到是否為拿陳菊身材做文章道歉，柯文哲表示，「如果說陳菊是比較胖的韓國瑜，可不可以？還是我倒過來講，韓國瑜是比較瘦的陳菊？」

柯文哲接著說，對外科醫師來說，「胖的、瘦的、肥的，反正就是個形容詞」，如果要說肥這個字不可以用，那乾脆把國語字典這個字取消算了。對我來講，這就是個形容詞，ok？」

「那今天要討論的是韓國瑜為什麼會變成名詞在被用」，柯文哲說，不管名詞、形容詞，不過還有一點，常說台灣社會常常抓住一個字，就開始興風作浪，「我覺得有點像文字獄的社會文化，我是很不喜歡」。

吳敦義過去曾說陳菊是肥滋滋、母豬，柯文哲還曾罵吳敦義是豬隊友。對此，柯文哲回應，如果這整個字合起來那當然就有問題，才一個字，說肥的、胖的、瘦的，「對我來講就是個描述的一個形容詞而已啊，that's all」。

吳敦義：肥滋滋那一個，走起路來像隻大母豬

2018年九合一選舉期間，吳敦義前往高雄市雲林同鄉會拉票，談到「走路工事件」，忍不住再砲轟民進黨，更稱「那個查某人夭壽，我不要說是誰，肥滋滋那一個，走起路來像隻大母豬」。此話遭指暗罵陳菊。

吳敦義失言風波，燒到當時競選高雄市長的韓國瑜，吳敦義甚至挨批是國民黨的豬隊友。為了挽救岌岌可危的選情，韓國瑜在鳳山造勢活動上，情緒激昂地高喊「這些抹黑抹紅，沒有停過，我不懂，為什麼地方選舉要搞成這樣，我再重申，2018高雄市長選舉，我希望是乾乾淨淨的選舉，我寧願乾乾淨淨地輸掉，也不會骯髒地贏得這場選舉！

身材遭揶揄　陳菊：我是台灣人的女兒，我...不是大母豬

隔日，陳菊來到岡山為當時競選高雄市長的陳其邁站台。對於被吳敦義影射「大母豬」，陳菊站在舞台上，對底下的群眾說，「我是台灣人的女兒，我...不是大母豬，我是有尊嚴、有骨氣、有志氣的台灣人的子孫，不能這樣糟蹋人。」

陳菊接著說，「各位...今天在這裡，做過12年的市長，經過民意的考驗，所有的鄉親，用百分之七十的選票肯定市府的團隊跟成就，今天國民黨的主席用這麼粗野、粗暴、霸凌這樣的講法，這樣糟蹋我們」

最後，陳菊說，「各位，我要拜託所有的鄉親，在我這次的選舉，這麼困難、這麼辛苦，人家在糟蹋我們的時候，我要拜託所有的高雄人站出來！」

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