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東森購物Q2業績亮眼大數據立功　王令麟霸氣發百萬獎金

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東森購物Q2業績亮眼大數據立功　王令麟霸氣發百萬獎金（圖／東森購物提供）

▲東森購物網商品推薦功能順利研發成功，帶動成動能，董事長王令麟頒發100萬元表揚員工。（圖／東森購物提供）

記者洪菱鞠／台北報導

東森旗下轉投資東森購物，今年1～8月營收年成長21%，達112億元，8月業績以網路成長幅度最大，其中，東森幣貢獻斐然，創下發行一年29億枚的驚人成績。此外，今年也是東森購物20週年，以及東森幣發行一週年慶，東森購物祭出多重前所未有的優惠活動，要將買氣一路滾滾催燒到年底。

東森購物董事長王令麟表示，東森購物8月合併草莓網營收17億元，較去年同期成長17%；今年1～8月合併草莓網營收131億元，較去年同期成長 29%。觀察各通路8月業績表現，以網路成長最強勁，8月網路通路營收5.16億元，較去年同期成長73%，其次是電話行銷通路，8月營收3.6億元，年增率60%。

而東森購物的網路通路維持成長動能，營收不斷創新高，來自於ETMall東森購物網領先業界，在網站內設置的商品推薦功順利研發成功，且超越外部資訊公司，這也是8月業績突飛猛進的重要關鍵之一。王令麟5日特別頒發100萬獎金，獎勵執行商品推薦功能的有功人員，包括大數據、研發中心和電子商務事業部，表揚員工對此專案付出的心力和貢獻。

東森購物網楊俊元執行長表示，ETMall除了網羅各大國際品牌合作，持續擴展商品品項外，不定期推出各種優惠活動，讓會員買得開心賺到回饋，還特別針對消費者使用介面與優化服務體驗作努力，「商品推薦功能」對消費者而言，能快速找到自己想買的商品，縮短找尋商品的步驟和時間，系統是利用AI演算法，針對在線瀏覽的消費者輪廓，算出其可能會喜歡的商品，呈現在推薦的商品頁面中，快速秀出符合消費者期待的商品，進而提高購買成交率，獲得雙贏。

對此，東森購物特別推出5重全面感恩回饋獨家優惠給會員，一、9月1日起至12月31日為止，凡於東森購物電視、型錄、MOD商品消費，立即回饋最高20%東森幣，單品消費最多送1,000枚東森幣；二、9月6日至10月3日，凡於東森購物全通路消費賺取東森幣，就可參加「小額奪寶-初秋美人節」活動，每注只要20枚，將有機會把東森自然美萬元課程或產品帶回家；三、9月5日至30日推出「揪愛助老．有你才行」活動，期間內只要消費者捐1枚東森幣、東森購物就捐1元現金予老人安養中心；四、9月1日至30日，凡首次至東森購物消費，包含電視、MOD，單筆購物消費金額滿990元，即加贈東森幣990元；五、9月1日至30日，當月新會員於東森購物電視通路消費滿3件，即加碼贈自然美 膠原緊緻美顏飲乙組。

此外，自9月10起，東森購物正式宣佈將與台灣最大票券商墨攻網路科技聯手合作，東森購物執行長彭鴻珷表示，墨攻網路科技是台灣最大的吃喝玩樂票券系統，目前具有絕對市場優勢，主要以「券集商城」為應用管道，並攜手合作亞洲最大數位貨幣落地應用項目魔券幣（MoChange Token）與東森集團旗下東森幣；以券集商城結合魔券幣與券集點與東森幣的多元應用，預期會讓東森幣的運用更廣泛，也能讓過期票券的權益回歸到消費者身上，並擴大原有運用的場景，不再侷限於券集平台使用，而是廣泛擴散流量到東森電商平台，讓東森購物會員能夠享有更多、更豐富的優惠資源。

東森購物與墨攻網路科技合作，預計將祭出3波超值獨享回饋優惠，包括魔券幣一顆兌換30顆東森幣、一點券集點數兌換一顆東森幣，以及活動期間全額兌換推出「券集商城」限量回饋專區，數量有限，要搶要快。

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