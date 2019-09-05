12大電商99購物節優惠總整理　MacBook Air激殺不到2萬

▲電商99購物節強打大咖夯品，推出MacBook Air超級激殺價。（圖／記者洪菱鞠攝）

記者洪菱鞠／台北報導

作為下半年雙11暖身前哨戰，各大電商火熱開打起99購物節，除了基本好康優惠，這波最值得關注的就是破盤價好物，有的網購業者為炒熱買氣，特別祭出9元、99元限搶夯品，MacBook Air激殺不到2萬、Dyson V11吸塵器萬元有找。《ETtoday新聞雲》整理了12大網購平台的99活動內容，讓剁手族可以準備搶一波。

東森購物網將於9/9～9/12一連3天中午12:00限時限量狂灑「99激搶券」，折價券共有99元、999元兩種面額可領取，單一商品結帳金額滿300元或滿19,999元即可折抵，像是台鹽海洋鹼性離子水850ml x20瓶，站上東森價399元，99元折後只要300元；Anqueen觸控式LED健康氣炸鍋，東森價3,290元，99元折折後3,191元。另外，至9/30止，消費滿3,000登記再抽999元商品抵用券。

蝦皮購物公開9/9超級購物節當天必搶攻略，千家名店全天85折、滿額免運、指定店家刷卡最高回饋43%、9:00及21:00兩個整點限定蝦券回饋再翻倍，「蝦搖一波」遊戲場次加碼、上萬獎金大放送，除此之外，Switch、MARC JACOBS相機包、雅詩蘭黛特潤超導修護露等近百樣熱門商品，整點快閃2折起，當日共有6檔整點推出超殺優惠，其中必搶MacBook Air超值價19,999元、Dyson V11吸塵器只要9,999元，另有1元奪寶戰，將有機會用1元帶走Toyota名車以及2019 iPhone新機。

▲蝦皮購物在9/9當天推出強品整點快閃2折起，MacBook Air原價45,900元，活動價19,999元；Dyson V11吸塵器原價22,900元，活動價9,999元。（圖／記者洪菱鞠攝）

Yahoo奇摩超級商城推出「金大牌99瘋購物」，即日起至9/11，萬件商品99元起、強推免運專區、9元商品限搶，例如「咬一口Cable bike動物造型保護套」9/9超低價9元，「Miu-Star下扭結可調式細肩雪紡背心」、「卡娜赫拉泡泡公仔沐浴球」9/12前皆特價99元；活動期間享超贈點最高30倍送、跨店消費滿萬折千、20大銀行最高送3,000元刷卡金等好康優惠。9/9當天更攜手成軍10週年的玖壹壹推出聯合企劃，除了直播與粉絲互動，另祭出話題新品911元以及週邊大放送。

Yahoo奇摩購物中心祭出「99超級居家生活節」，即日起至9/11，集結30大品牌最低5折起，並推出高品質家具、寢具、餐廚每日下殺99元起，包括Betrise 3M吸濕排汗天絲枕套、日本直人木業傢俱多功能邊桌等只要99元便可入手，消費滿9元再抽價值破萬元的居家驚喜箱；9/9～9/12再推限時4天「民生用品99狂歡購物節」，百大品牌1折起、衛生紙9元限量搶，更釋出每日限搶折價券，包含白蘭、熊寶貝、多芬等10大品牌滿一件現折99元等優惠活動。

▲淘寶天貓今年首辦99划算節，針對台灣規劃專屬活動。（圖／記者洪菱鞠攝）

淘寶、天貓今年首度舉辦99划算節，至9/10止，百萬件商品期間限定超低價，萬款商品全面5折起，台灣部分還有限定專屬玩法，登入APP玩99拉霸機抽大額紅包、支付滿額減優惠、天貓全球官方店登入送禮、刷指定信用卡再享最高15%回饋、新人專屬首單紅包等，此外，至9月底前消費還可享用台灣會員專屬特餐，於結帳時出示手機圖檔或紙本優惠券，即可以64折兌換肯德基超值獨享餐，或是54折兌換必勝客夏日超值餐。

PChome24h購物主推「99嗨購」全站45折起，包括多芬、薇姿、Columbia、滿意寶寶、PORTER、碧兒泉男仕、dyson、THE NORTH FACE、ARIEL等9大品牌，天天限時搶好康，活動檔期刷卡享最高17%優惠，另也預告9/6 10:00現貨開賣PS4 DUALSHOCK4無線控制器（電光紫色）， Switch Lite蒼響／藏瑪然特台灣專用機超限量寶可夢特仕主機預購。同時還有「Get Lucky!99驚喜轉好禮」，天天簽到天天轉，限定商品折價券大方送，PChome線上購物全站滿1元現抵9折價券、限定滿1元現抵79折價券，各大館輪流發放3C、美妝時尚、家電、生活戶外、日用88折折價券。

▲倍潔雅柔軟舒適抽取式衛生紙150抽x14包/串，原價299元，Yahoo奇摩購物中心9/10 21:00 限定特價9元。（圖／Yahoo奇摩提供）

momo購物網於9/1～9/8推出「99超級鐵粉節」，集結64大品牌陣容、數十萬件商品下殺5折起、26大銀行最高回饋10%、mo幣與折價券回饋大方贈，而為期8天的暖身活動將有「8大品類」輪番上陣，Canon單眼相機、德國雙人餐具、KIPLING獨家新品、dyson V11 Torque等商品皆祭出獨家驚爆價格。

樂天市場觀察站上消費趨勢發現「福袋式購物」正夯，因此於99購物期間推出「好窩生活節」，至9/16早上10點前，指定商品天天「9元」超低價搶市，像是客廳居家組合萬元內可入手、好睡入眠的整套床組則是免2萬元，另加碼推全站百萬優惠券、消費滿3,000元點數回饋10%，指定使用APP單筆滿666元現折50元。此次還聯手多家日系家電大品牌推出年度首創「日本家電節」，至9/10止，多項商品下殺5折起，搭配樂天信用卡及天天卡友日，最高享27%回饋。

松果購物99購物節開跑，主打連續9天狂殺9元起、全站狂撒千萬購物金，滿888現折100、滿1,699現折200、滿2,499還可折300，並特選好評商品專區結帳再享85折，同時祭出久久必敗9元起、+99元多一件等超值優惠商品，天天中午12點再加碼APP限定限量搶購優惠，陸續推出咖啡機、按摩椅、掃地機器人等限定破盤3折起。今年更推出「99超級星積分賽」，前10名累計總購物金達99,999設定門檻時，有機會再抽PHILO 免油氣炸鍋、吸塵器等好禮。此外，活動期間消費刷永豐信用卡最高再回饋1,500元。

▲Arlink 限量玫瑰金時尚健康氣炸鍋AF-803 ，附贈夾刷，限時9/8前驚喜價4,280元現折400。（圖／松果購物提供）

生活市集「99購物節」於9/3～9/16登場，活動長達14天，首波精選小家電、生活日用品、熱門零嘴等限時下殺，「黑師傅經典香濃捲心酥」8罐大組數特價不到810元，輸入指定折扣碼再享優惠；「生活市集溶水抽取衛生紙」狂殺5折，特價700元有找；「魔力家快煮美食鍋餐具組」以及「DIDA認證鑽石純鈦吸管組」皆半價起，指定超商取貨登記送哈根達斯或全家匠原味覺土司，臉書留言互動抽宜蘭傳藝老爺行旅雙人行，指定銀行刷卡單筆滿499現折120。第二波優惠預計於9/9開跑。

現金回饋網ShopBack在9/9當天集結9大電商，推出快閃加碼馬拉松，包括Yahoo!購物中心、Booking.com、PChome24h購物中心、松果購物、家樂福線上購物樂天市場等，各限時一小時的加碼高回饋，淘寶除了有最高10%現金回饋，更獨家下單就可獲得50元現金回饋，Agoda則是有最高11%現金回饋，房價再打89折。

迎戰99購物節，博客來週年慶好康加碼衝刺，9/7、9/8會員日全館結帳金額滿千再88折，滿1200元送100元E-Coupon、2,000元再送150元E-Coupon，滿額最高送250元E-Coupon優惠，9/9當天更推出99元專區，像是美妝日用、圖書雜誌、設計文具，另外，無印良品也推出9/9～9/16限定花車商品單一價。

