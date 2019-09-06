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多家廠商提前發布新iPhone手機殼　命名、鏡頭排列方式成共識

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▲▼iPhone 11手機殼。（圖／取自Totallee、Nood、Olixar）

▲Totallee已連續7年在蘋果發表會前預售新機手機殼，目前為此未曾出錯。（圖／取自Totallee）

記者王曉敏／綜合外電報導

蘋果秋季發表會將於台灣時間11日凌晨1點展開，雖然我們尚未見到新一代iPhone的真容，但已有多家廠商提前發布新iPhone的手機殼，讓我們得以一窺新機可能會有的風貌。

iPhone 11（暫稱）系列新機的三鏡頭方形相機模組直至目前為止仍是大眾熱烈討論的主題之一，其鏡頭排列方式及相當於pple Watch錶面面積大小的方形凸起一直為人詬病，《富比世》記者凱利（Gordon Kelly）更撰文呼籲，「別急著換這支蘋果史上最醜的手機」。不過消費者目前仍無須過度排斥，畢竟觀察現有的雙鏡頭iPhone機款，除非仔細觀察，否則橢圓形相機模組內的鏡頭並不突出，只是不知道iPhone 11系列機款是否也是如此。

▲▼iPhone 11手機殼。（圖／取自Totallee、Nood、Olixar）

▲Totallee手機殼直接就鏡頭模組挖了一個方形空格。（圖／取自Totallee）

手機殼廠Totallee已連續7年在蘋果發表會前預售新機手機殼，到目前為止均為出錯過。觀察Totallee的官方賣場，該公司以iPhone 11、iPhone 11 Pro及iPhone 11 Pro Max作為3款新機的名稱，與目前傳聞一致。示意圖部分，其方形鏡頭模組的底色與iPhone顏色相同，使鏡頭布局相當明顯。

▲▼iPhone 11手機殼。（圖／取自Totallee、Nood、Olixar）

▲Nood手機殼僅就鏡頭、閃光燈及麥克風挖孔。（圖／取自Nood）

Totallee的手機殼直接就鏡頭模組挖了一個方形空格，相較之下，另一手機殼廠Nood則僅就鏡頭、閃光燈及麥克風挖孔。Nood強調其手機殼厚度僅有0.2mm，使其能輕易地放入口袋中，「我們喜歡iPhone的設計，我們希望它在Nood的手機殼中感覺就跟沒裝殼一樣。」

▲▼iPhone 11手機殼。（圖／取自Totallee、Nood、Olixar）

▲Nood強調裸機感，稱其手機殼厚度僅0.2mm。（圖／取自Nood）

根據目前市場傳聞，iPhone XR後繼機款iPhone 11將推出「綠色」新色，手機殼廠商Olixar在官方商城的示意圖中也以綠色iPhone 11作為透明手機殼的示意圖。

▼Olixar 以綠色iPhone 11作為透明手機殼示意圖。（圖／取自Olixar）

▲▼iPhone 11手機殼。（圖／取自Totallee、Nood、Olixar） ▲▼iPhone 11手機殼。（圖／取自Totallee、Nood、Olixar）

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