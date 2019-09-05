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電商99購物節必搶攻略　大推9元夯品買到超級划算

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網購99購物節優惠整理（圖／業者提供）

▲電商迎戰99購物節，祭出各項好康優惠吸引網購族，其中祭出9元商品限搶，像是大廠牌衛生紙只要9元就可以買到手。（圖／Yahoo奇摩購物中心提供）

記者洪菱鞠／台北報導

99購物節開打，各大網購平台再度交手廝殺，像是蝦皮強推9/9當天MacBook Air激殺不到2萬、Dyson V11吸塵器萬元有找，除了祭出大咖強品整點快閃，其他電商也有很好買的9元、99元限搶夯物，是這波檔期中值得鎖定的必敗商品，買到最划算。

Yahoo奇摩超級商城「金大牌99瘋購物」開跑，其中強打萬件商品99元起、9元商品限搶，像是咬一口Cable bike動物造型保護套原價65元，9/9限定超低價9元；Miu-Star下扭結可調式細肩雪紡背心原價480元、卡娜赫拉泡泡公仔沐浴球價150元，9/12前皆特價99元。Yahoo奇摩購物中心則祭出民生用品超狂價，倍潔雅柔軟舒適抽取式衛生紙150抽x14包/串，原價299元，9/10 21:00限定限量特價9元，搶完不補。

網購99購物節推薦9元限搶夯物（圖／業者提供）

▲樂天市場於99購物期間推出「好窩生活節」，至9/16早上10點止，指定商品天天「9元」超低價搶市。（圖／樂天市場提供）

樂天市場同樣也有指定商品天天「9元」，至9/15止，每天早上10點準時開賣一檔，主要以居家生活類別為主，包括H&D東稻家居 造型玩色時鐘、省坊DoDo 維多利亞英式濾茶匙、3M 鈣氟琺瑯質修復牙膏、bluecat 裝萌小柴犬單身狗可捲曲收納毯、戀家小舖 富貴綢枕頭保潔墊等，原價150～699元不等，活動期間特賣價只要9元，不過皆限量100份。

網購99購物節推薦9元限搶夯物（圖／業者提供）

▲304不鏽鋼健康烤籤。（圖／松果購物提供）

松果購物99購物節期間，天天有生活好物特殺最低單價9元起，以及精選商品+99元多一件等好康，9/6推薦可重複使用的304不鏽鋼健康烤籤，72入特價648元，平均一個9元；9/9則是開賣無痕免釘不鏽鋼強力掛鉤，32入特價288元，同樣平均一個只要9元。

東森購物網則是將於9/9～9/12一連3天中午12:00限時限量狂灑「99激搶券」，折價券共有99元、999元兩種面額可領取，單一商品結帳金額滿300元或滿19,999元即可折抵。另外，至9/30止，消費滿3,000登記再抽999元商品抵用券。

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