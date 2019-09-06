情侶喝醉吵架！男友襲胸路過女騎士　女友上前幫甩2巴掌

記者黃翊婷／綜合報導

台中馬姓男子去年8月5日晚間7時許與葉姓女友酒後起爭執，一氣之下竟然隨機對路過的詹姓女騎士襲胸，把對方嚇到摔車倒地；但鬧劇還沒結束，葉女見狀不但沒有對男友生氣，還上前幫忙一起毆打詹女，最後3人互告上法院。台中高分院法官日前依觸犯性騷擾防治法與傷害罪，判處馬男6月有期徒刑，另依傷害罪判葉女4月有期徒刑，全案確定。

▲事發路口平時車流量不少。（圖／翻攝自Google地圖）

判決書中提到，馬男因為與女友爭吵心情不佳，正打算穿越台中市中區民權路靠近柳川東路的馬路時，突然以肉身攔下路過的詹姓女騎士，再趁對方緊急煞車時一把熊抱住，並用雙手手肘觸碰胸部。詹女突然遭到襲擊嚇了一跳，連忙用手揮開阻擋，卻因此摔車跌倒，她急忙大喊「性騷擾」，沒想到竟然引發另一場口角大戰。

此時的葉女見狀不但沒有指責男友，反而甩了詹女兩巴掌，3人進而發生激烈扭打，導致女騎士頭部、嘴唇擦傷，鼻子、右手、右大腿等部位挫傷，最後3人相互提出告訴，鬧上法院。不過，法官認為詹女當下根本不知道自己為何會遭攔車襲胸，隨後又被兩人圍毆，還手是出於自我防衛的正當舉動，因此判她無罪。

▲詹女只是騎車路過就遭吵架情侶性騷擾、圍毆。（示意圖／取自免費圖庫stocksnap，與本案無關）

但馬男與葉女不服，他們聲稱，當時兩人都喝醉酒，加上吵架情緒不佳，男方先是跑到馬路上想被車撞，女方聽到聲響回頭一看，就看到詹女機車倒地，隨即衝過去了解狀況，還立即掏出1000元想安撫對方，結果卻被回嗆「以為1000元就可以了事嗎？」這才演變成口角衝突。

台中高分院法官認為，假如馬男真的想被車撞，何必熊抱根本沒有撞上他的詹女，最後決定不採信兩人的說詞，並依觸犯性騷擾防治法與傷害罪判處馬男6月有期徒刑，葉女則依傷害罪判處4月有期徒刑，兩人皆可易科罰金，全案確定。

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