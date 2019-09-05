搭公車恐怖1小時！醉漢裝睡「偷偷來」　19歲女學生慘遭凌辱

▲林男公車上伸出狼爪，女學生下車後崩潰大哭。（示意圖／免費圖庫pixabay）

記者柯沛辰／新北報導

新北市一名林姓男子2017年酒醉搭公車返家，見鄰座19歲女學生年輕貌美，竟藉酒意伸出狼爪，反覆搓揉女方私處。女學生涉世未深不敢反抗，隱忍將近1小時，直到下車才崩潰大哭。高等法院近日審理後，維持一審判決，依強制猥褻罪判刑8個月。

判決指出，林男2017年11月7日下午4點5分從三芝上車，要前往紅樹林捷運站，見女學生獨自坐在右後側靠窗位置，便主動坐到對方身旁。不久後，他見女學生年輕可欺，不僅大膽將頭靠在女方肩膀上，閉眼裝睡，還用右手撫摸女學生的左大腿，在內側來回游移。

▲女學生試圖抵抗，但林男視若無睹。（示意圖／CFP）

女學生發覺有異，試圖將人推開，但林男死不罷手，仍強行撫摸女學生私密處，逞慾將近1小時。直到公車抵達終點紅樹林捷運站，女學生才衝下車逃離魔爪，蹲在路邊哭泣。當時另一名乘客見狀，好意上前關心，得知女學生遭侵犯，立刻陪同報警。

警方獲報後，立刻調監視器循線逮人。士林地院審理時，林男坦承犯行，女學生也證稱「他上車後就一直跟我講話，還問我要在哪一站下車，最後我跟他都在紅樹林站下車。」

▲士林地院。（圖／記者劉昌松攝）

庭訊時，林男一度辯稱喝酒醉，不記得發生什麼事。沒想到女學生不打算求償，也不求法院從重量刑，只求法官依法論刑，讓林男一聽備感慚愧，不僅當庭認罪，也向女學生道歉，希望取得原諒。

地院一審認為，林男失控逞慾，顯欠缺尊重他人身體自主權的守法觀念，對被害人身心健全、人格發展亦生不良影響；惟念其坦承犯行，當庭向被害人道歉，而被害人也不請求賠償，只請法院依法量刑，考量被告從事模板零工，月薪約2萬元，離婚育有2名小孩，必須扶養父親及家境勉強維持等生活狀況，判刑8個月。



案經上訴，高院認為原審判刑8個月並無不妥，近日駁回林男上訴。