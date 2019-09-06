真實事件改編！少女懷孕靠努力考上國立大學　勵馨微電影上映

▲花蓮縣長徐榛蔚表示，小媽媽議題涉及的層面非常廣，如何整合警政、社政、教育等資源，也是公部門施政的考量。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮勵馨基金會以真實故事，改編1名高中生服務個案，因非預期懷孕面臨抉擇與難關，靠著努力錄取國立大學的激勵微電影，6日在藍天麗池舉辦「守護小腳丫.鼓勵小爸媽」影片記者會。縣長徐榛蔚及多名縣議員到場關心青少年父母議題，希冀藉由資源的整合，讓小爸媽能夠獲得更完善的協助。

徐榛蔚表示，小媽媽議題涉及的層面非常廣，包含事前的預防，以及後續如何協助小爸媽解決問題並重回生涯發展的軌道，也成為公部門施政的考量，進而亟思如何整合警政、社政、教育等資源。

▲縣長徐榛蔚及多名縣議員出席「守護小腳丫.鼓勵小爸媽」影片記者會。

勵馨基金會花蓮分事務所主任朱慶萍表示，花蓮縣未成年少女的生育率經常高居全國之冠，未成年爸媽是複雜多元的議題，攸關醫療資源分布與避孕措施的可近性、性別教育、隔代教養、家庭功能的變化等，縣府社會處與勵馨基金會努力串聯網絡資源，希冀降低非預期懷孕的發生，也盼小爸媽及其家庭，都能為自己與孩子負責。

根據花蓮勵馨基金會青少女懷孕統計數據，約有7成會選擇生產扶養，家長接受生下孩子的比例也較高，縣府社會處提供經濟輔助方案，針對特殊境遇的小媽媽啟動關懷救助方案，並提供生育及幼兒津貼等，若小媽媽有就學、就業意願，社會處也有輔導計畫，並與勵馨基金會合作，協助她們重回生涯規畫。