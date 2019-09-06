松安幼兒園警察小尖兵參訪新化分局　與警長周幼偉相見歡

▲松安幼兒園師生約計40名，專程參訪新化分局，以寓教於樂方式，讓孩子們對自我安全防護及預防犯罪有更深一層的認識。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

秋節將至，台南市警局長周幼偉，9月6日特地至新化分局慰勤員警，並聽取工作簡報，適逢松安幼兒園師生參訪，周局長鼓勵小朋友從小養成守法精神，讓犯罪預防的理念從根紮起。

為讓孩子們認識警察工作，松安幼兒園師生約計40名，於6日上午10時許，專程參訪新化分局，以寓教於樂方式，讓孩子們對自我安全防護及預防犯罪有更深一層的認識。

在一般民眾眼裡，警察分局是陽剛味十足的機關，近年來警察特別重視為民服務工作，新化分局當日安排老師與孩子們，參訪新化派出所及偵查隊留置室等處，讓小朋友們了解警察執行各項勤、業務的運作。

現場由行政組巡官黃玟衡、交通組警員翁介南、防治組警員李玉惠展示及講解各項警用裝備，包含無線電、防彈背心、防彈盾牌、反光背心、警棍、指揮棒等各項應勤裝備，以及示範如何使用及穿戴。

為達到親身體驗的最佳效果，現場讓小學生們試穿戴新式警察制服、防彈衣、頭盔等裝備。在歡樂氣氛中灌輸小朋友簡單的110、113、165等報案電話，宣導預防犯罪、預防家暴、婦幼、防詐騙、宣導交通安全，期望從小養成守法精神以及拉近警民關係並讓犯罪預防的理念從根紮起。

新化分局分局長許芳毅表示，藉由參訪警局的體驗，可以加強孩童的法治教育，同時也可以增進警民良性互動，提升人民保母的優質形象。