兒玩父手機驚見妖精打架　小三恐嚇元配：寧殺人也不讓你告

▲高雄市已婚人夫和小三發生婚外情，小三還出言不遜嗆元配，遭橋頭地方法院依相姦罪、恐嚇危安罪判刑。（示意圖／取自免費圖庫pixabay，與本案無關。）

記者廖安莘／高雄報導

高雄市已婚人夫「阿忠」〈化名〉與「小真」（化名）發生婚外情，兩人相約摩鐵偷歡。阿忠隱瞞婚外情多時，直到2017年5月底，因小孩把玩他手機，不小心點開手機雲端空間，而一旁的妻子「小方」（化名）才驚見雲端中存有丈夫與另名女子的親密不雅影片。小真與小方約見面談判，不料小真反嗆「願犯下殺人罪也不願讓妳告通姦罪」、「殺了情夫一家再自殺」等語，橋頭地檢署依相姦、恐嚇危安等罪，分別判3月刑、拘役50日。

▲已婚人夫與小三發生婚外情，兩人相約摩鐵偷歡。（示意圖／取自免費圖庫pexels，與本案無關。）

判決指出，小方戳破丈夫婚外情後，2017年9月與小真相約咖啡店談判。小真不滿小方有意興訟、索賠，竟揚言「願犯下殺人罪也不願讓妳告通姦罪」、「殺了情夫一家再自殺」等語。小真2018年2月20日晚間，更瘋狂直接到小方家門口堵她，頻打電話要求「出去解決」，並傳訊息威嚇「我跟我兩個小孩的命你拿去」、「今天不見，明天見，你要搞大我陪你」。對此，小方感到心生畏懼，甚至擔心危害安全，因此提告小真相姦、恐嚇等罪。

小真坦承與阿忠發生性關係，也承認曾約小方談判，但矢口否認相姦、恐嚇。小真辯稱，阿忠追求她時，曾傳身分證配偶欄空白照給她，她受矇騙才與阿忠纏綿，並沒有相姦一事。至於口出「寧犯殺人罪」等言論，也只是因急於向小方解釋，自己也是受害者，但無奈小方不願面對，才有上述言行，絕對沒有要恐嚇她。

然而，檢、審調閱相關通聯紀錄，發現小真在與阿忠發生性關係前，曾傳訊息給阿忠「現在我更是很清楚你不會為了我放棄你的家庭」，以此判斷當時小真早已知道阿忠是有婦之夫。此外，阿忠在婚外情被發現後，曾被小方逼問為何要傳送身分證照片騙人，阿忠回覆「那是要給她保命的」，因此法官認定阿忠、小真相姦的事實，還為躲避相姦罪責欲蓋彌彰，企圖以身分證件搪塞卸責。

經橋頭地方法院審理後，法官認定阿忠、小真犯通姦、相姦罪，小真又因出言不遜犯恐嚇危安罪。法官指出，小真本身也有婚姻生活經驗，當知婚姻關係中應圓滿經營，若有一方情感出軌，將會造成夫妻間難以消解的芥蒂，卻仍與有婦之夫相姦，破壞阿忠與小方婚姻生活，事後還矢口否認、不理性的恐嚇，態度不佳。

法官考量犯案情節，橋頭地方法院分別依相姦罪、恐嚇危安罪，判處小真有期徒刑3月、拘役50日，各得易科罰金9萬元、5萬元，可上訴。至於阿忠涉通姦罪等部分，已獲小方撤訴。

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