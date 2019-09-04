▲ 基隆市警察局推動「護老專案」，關懷保護高齡者用路安全。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

為提升高齡者及行人用路安全，降低交通事故發生率，基隆市警察局推動「護老專案」，台灣目前為高齡化社會，高齡者因視力及反應能力較緩慢，遇到突發事件難以及時做出因應，成為高齡者事故發生的潛在危險因素。為預防高齡者發生交通事故案件，除拍攝短片外，贈送反光手環，讓長輩閃亮亮，增加辨識度，晨夕快樂出門，安全回家。

基隆市警察局指出，針對高齡者行人事故型態分析後，提出下列3項重點宣導，可適時提醒家中長輩，預防事故發生：1.行人號誌讀秒不夠，請等下一次綠燈再通過。2.行人不任意穿越車道，不闖紅燈，請走斑馬線。3.若是夜間出門，請穿著亮色系衣服及配戴反光手環。

▲ 基隆市警察局推動「護老專案」贈送反光手環，讓長輩閃亮亮，增加辨識度。

基隆市警察局表示，為預防高齡者發生交通事故案件，除拍攝短片外，並請各相關單位利用各種民眾聚集場所與各項集會場合，如社區治安座談會、住戶大會、里民活動中心老人關懷據點等加強宣導。另2019年度起也首創「護老專案」在基隆市公車上實施區段隨車宣導，贈送反光手環，讓長輩閃亮亮，增加辨識度。

基隆市警察局呼籲，請多關心家中長輩外出用路習慣，並鼓勵搭乘大眾運輸，減少騎乘自行車、機車。另外也請長輩在過馬路時，務必謹記五步驟：停、看、轉、揮、動，勿違規任意穿越道路，以降低基隆市高齡者交通事故發生。

▲ 基隆市警察局推動「護老專案」贈送反光手環。