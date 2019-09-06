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中秋連假搭乘39條「台灣好行」路線　全票者享刷卡半價

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▲屏東監理站啟動客運業安全查核，至恆春、潮州轉運站及客運業者保養廠等處，抽查出車前胎紋作業。 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲屏東監理站啟動客運業安全查核，至恆春、潮州轉運站及客運業者保養廠等處，抽查出車前胎紋作業。 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

中秋節連續假期即將到來，為鼓勵民眾搭乘大眾運輸工具，全國公路客運業者將配合交通部公路總局實施多項優惠措施，自9月12日凌晨0時起至9月15日晚上24時止，搭乘全國86條「國道客運」可享票價平均85折優惠。

另搭乘39條台灣好行」路線則是全票者享刷卡半價優惠；而搭乘國道客運、高鐵或臺鐵，「刷卡轉乘」當地公路客運有基本里程22元免費、或市區客運的一段票免費。

屏東監理站站長榮沛華表示，「票價優惠」就是搭乘交通部核定的國道客運路線享票價平均85折優惠、使用電子票證刷卡搭乘「台灣好行」路線享半價優惠，如民眾搭乘國道客運路線、臺鐵及高鐵在10小時內轉乘在地客運則享一段票（或基本里程8公里）免費，可省下不少交通費，民眾如欲了解更多的資料，可至公路總局網站首頁(https://www.thb.gov.tw/)查詢「中秋節連續假期公共運輸優惠措施」。

另屏東監理站也啟動客運業安全查核，在連假前至屏東地區如恆春、潮州轉運站及客運業者保養廠等處，除抽查出車前有無落實酒測，也針對車輛安全設備、胎紋、駕駛員排班調度情形等進行查核，以讓民眾安心搭乘。

如民眾欲前往墾丁地區旅遊，有高雄客運、屏東客運、國光客運及中南客運4家共營業者提供「9117、9188、9189及0918」等路線共每日230班次的服務，並會視情形機動加開班次，節省民眾候車時間。

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