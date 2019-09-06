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1分鐘賣出100萬個寶特瓶！去年銷逾4800億個　堆起來比杜拜哈里發塔高

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▲▼ 一名志工在清理孟買海灘上的塑膠垃圾。（圖／路透）

▲塑膠垃圾不只污染環境，還造成許多海洋生物死亡。（圖／路透）

實習記者陳妙津／綜合報導

塑膠汙染對環境日益嚴重，數據顯示，全世界每1分鐘便會賣出100萬個寶特瓶，僅2018年一整年，全球就銷售了4800億個寶特瓶，堆疊起來的高度甚至超越世界第一高的哈里發塔。

據路透報導，廢棄寶特瓶是造成環境汙染的主因之一，因為這些塑膠製品產出後，有一半只被使用一次。據《科學進展》（Science Advances）期刊的研究報告指出，2015年全球塑膠產量約為3.8公噸，約55%的塑膠廢棄物會被隨意丟棄，25%被焚燒，只有20%的塑膠被回收，這也代表大部分寶特瓶可能會出現在世界各地，例如垃圾掩埋場或海洋裡。

▲哈里發塔,burjkhalifa,世界最高塔,杜拜塔,杜拜旅遊。（圖／記者陳涵茵攝）

▲哈里發塔位於阿拉伯聯合大公國杜拜境內，高達828公尺，是世界第一高樓。（圖／記者陳涵茵攝）

寶特瓶主要是用於市售飲料與礦泉水、家庭及個人護理用品，在過去65年中，回收量甚至更少。從1950年到2015年中，共生產83億噸塑膠，大多是一次性容器，被丟棄後只有6%被回收。

數據顯示，2018年時，全世界每1分鐘便有100萬個寶特瓶售出，每一小時便有5490萬個，堆起來相當於巴西里約熱內盧耶穌像的高度（38米），每天則會售出13億瓶，相當於艾菲爾鐵塔（324米）的一半，一個月會售出高達400億瓶，若以一整年來看，則足足有4816億個寶特瓶，堆疊後遠比世界最高建築「哈里發塔」更高。

▲▼ 肯亞內畢羅的塑膠回收工廠。（圖／路透）

▲ 肯亞內畢羅的塑膠回收工廠。（圖／路透）

期刊的全球包裝研究負責人唐尼（Rosemarie Downey）表示，包裝採用循環設計，考量產品週期，是品牌能在一開始就解決多於廢棄物的方式，不僅能幫助回收，循環再利用也能減少對環境的破壞，不過如今問題已超過了製造商的能力範圍，謹慎選擇塑膠製品是全世界的責任，消費者也能為守護環境盡份心力，而企業也應在使用與處理方面，和政府合力提供必要的廢物管理基礎設施。

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