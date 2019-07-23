百萬網紅博恩和HowHow表態　挺「綠」到底！網讚爆

▲超人氣A咖網紅博恩跟HowHow現身力挺環島減塑挑戰，呼籲更多人一起加入減塑行列。（影／ETtoday、圖／翻攝自影片、恆隆行貿易提供）

消費中心／綜合報導

網紅自拍影片說說笑笑，神來之筆來個政治梗，早就見怪不怪。但是，真的敢表態力挺的網紅們5隻手指數得出來。這一次超人氣網紅博恩和HowHow一南一北現身挺「綠」！！網友大呼：「好過癮～」欸～不是！正確來說應該是現身挺「綠行動」才對。博恩、HowHow這次應來自英國的sodastream氣泡水機「環島減塑大挑戰」活動邀請，在政府7/1力行限塑政策之際，一南一北現身應援環島減塑車隊，號召更多人加入「減塑」行列，強調回收不如減塑的重要性，喝對氣泡水，避免一次性塑膠瓶汙染地球，為環境盡一份心力！

▲網紅HowHow在台北終點站接風sodastream環島車隊慶賀環島減塑大成功，同時呼籲喝對氣泡水，拒絕一次性瓶裝氣泡水。



近年塑膠汙染逐漸被大眾所重視，網路上流傳不少塑膠危害自然生態的影片，從烏龜慘死到塑膠微粒的海洋危害，甚至還有鳥類因而窒息死亡，讓民眾開始正視塑膠汙染的問題。因政府宣導讓大多人對於塑膠袋、吸管、一次性餐具的使用已經有所節制，不過行人手上隨處可見的寶特瓶數量仍居高不下，根據行政院環保署統計顯示，過去20多年來，台灣的寶特瓶回收率平均高達95%，不過這代表每年仍有約2.8億支寶特瓶沒有被回收處理，環境保育團體也表示，真正的環保應該從「減塑」開始，從源頭減少使用，才能有效減低塑膠垃圾數量。sodastream看見地球生態環境所需，打造可使用4年的專用水瓶，等於為地球減少2000支寶特瓶，秉持著自身對環保的重視，發起「環島減塑大挑戰」活動，推廣拒絕一次性塑膠製品，期望透過環島車隊環台實踐和宣揚環保減塑，讓更多人了解「回收不如減塑」的重要性。

▲每年2.8億支寶特瓶無法回收，已經成為台灣生態環境不可承受之重，更應拒絕一次性瓶裝氣泡水，實踐真環保。

sodastream環島減塑大挑戰活動－環島減塑團透過環台5天4夜，從環島過程中實踐和宣揚減塑理念。車隊沿途補水都使用sodastream氣泡水外，領頭的環島打氣車引領車隊在全台北中南東深度接觸到台灣各地民眾，一同響應減塑理念。全台還有5家認同「回收不如減塑」理念的環保商店（台北Unpackaged.U商店、高雄PAMMA Coffee x 泮咖啡 x 三思樹、台中家務室、宜蘭鳴草咖啡、花蓮葉宿文旅）除了支援環島減塑團車隊補水外，還在店內免費供應1個月sodastresam環保氣泡水，讓更多民眾體驗sodastream環保氣泡水。

▲車隊所到之處都有民眾熱情支持參與。



在台北和高雄兩家環保商店停留時，博恩和HowHow兩大網紅意外現身為車隊應援，不少粉絲也到場現身應援和體驗。「sodastream環島減塑大挑戰」5天環島行程下來，累積達成1,181瓶減塑大成就，5天短短時間內沿途現打氣泡水給在地民眾品嚐，讓更多人領略「減塑」才是真環保，一起為環境、為地球盡一份心力！炎炎夏日在喜愛氣泡水的同時，也不忘要喝對氣泡水，達成真環保！環島減塑旅程已經圓滿結束，這不是結束，而是減塑生活的開始。

▲5天環島行程下來，累積達成1,181瓶減塑大成就。

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註：環保署公布2018年回收總量約54億支，依現行回收率5%約2.8億支。

註：365×1.5（以1天喝1.5公升計算）×4（sodastream專用水瓶可耐用4年）＝2,190瓶

