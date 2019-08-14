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小黃司機突停車...「下半身一個動作」秒道歉　她傻炸：反胃一整天

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▲▼計程車。（圖／ETtoday資料照）

▲計程車司機忍不住，直接在車上尿出來！（示意圖／ETtoday資料照）

網搜小組／劉維榛報導

計程車滿街跑，但運將的素質參差不齊，掀起不少乘客怨聲載道！一名女網友抱怨，日前搭小黃，路途行經一半，司機突然喊抱歉「剛才太急了」，接著從下方掏出一個寶特瓶，把裡面的液體往外倒出去，最後從容拉起下方拉鍊。一連串舉動讓原PO看傻眼，忍不住痛罵「當時應該直接下車的，這就是台灣計程車的水準！」

「搭到超崩潰計程車！」這名女網友在PTT分享超噁故事，昨（13）日早上，她從市政府轉運站走出來，隨手招一輛小黃要前往基隆路，怎料才坐上車就隱約聽見水聲，起初以為是「寶特瓶裡面水晃動的聲音」，結果路開到一半，運將突下來開窗戶，下一秒的動作讓原PO看傻了。

請繼續往下閱讀...

原PO還原當時情況，運將拿著被割開一半的寶特瓶，一臉歉意表示，「不好意思，我先解決一下這個，剛才太急了」，接著把瓶中的液體到出去。原PO的臉瞬間發出綠光，崩潰直呼「我就聽到了拉拉鍊的聲音…我的天吶！他竟然在車上尿尿！」

至於一上車的神秘水聲，原PO斬釘截鐵直斷，「是他尿尿的聲音」，最後還把排泄物公然倒在信義路上，不禁讓她反胃一整天，如今搭計程車已蒙上一層陰影揮不去的陰影，「當時應該直接下車的，這就是台灣計程車的水準！」

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▲小黃司機突停車...「下半身一個動作」秒道歉　她傻炸：反胃一整天（圖／翻攝PTT）

▲網友也遇過類似情況！（圖／翻攝PTT）

運將荒唐的舉動，掀起大批網友狂尖叫，「好噁心…素質有夠差 載到外國人就丟臉死了」、「感覺是真的忍不住了…是說這種場面我只有在中國看過」、「好可怕，當下應該立即跑走的」、「很扯，但是台灣小黃不意外」、「那妳給他錢是剛好的嗎？一想到他沒洗手找你錢…」、「雖然有點噁心，但他們也是為了討生活才這樣啦，優良司機還是有的」、「這個我也看過，車上都尿騷味，覺得蠻噁，但也同情，一定是上廁所不方便，只好尿在寶特瓶裡」。

不少網友也遇過奇葩的運將，紛紛悲嘆「搭過副駕駛座放一堆經書跟符的XD」、「在台南市火車站搭的計程車，到了目的地，不給我下車，亂繞路，一路亂罵人！好不容易才脫困！」、「之前有遇過寧用平板看劇不用來導航的，還開錯方向」、「搭過很臭，在有限速的道路，依然開很快並且狂按其他車喇叭的計程車」、「我也有遇過計程車司機在車上直接用寶特瓶尿尿，我聞到尿味才發現」。

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關鍵字：小黃,計程車,司機,運將,寶特瓶

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