巨型百步蛇出沒屏東笠頂山嚇壞山友　警消以靜制動成功擒捕入籠

▲屏東縣瑪家鄉著名的佳義村笠頂山出現一隻巨型百步蛇，嚇壞山友，警消合作擒獲 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣瑪家鄉著名的佳義村笠頂山出現一隻巨型百步蛇，嚇壞山友，轄區的內埔警分局獲報會同消防人員徒步走了40分鐘路程，發現這隻大蛇，經過一番人蛇糾纏，終於擒獲，讓山友鬆了一口氣。

▲▼屏東縣瑪家鄉著名的佳義村笠頂山出現一隻巨型百步蛇，嚇壞山友，警消合作擒獲 。

內埔警分局佳義所日前獲報該所轄區佳義村笠頂山相思林休息站有百步蛇出沒，請求警方協助。警員曹恩智獲悉立即聯繫消防隊，兩人沿笠頂山4號登山口啟程上山，徒步走了40分鐘路程，終於抵達山友報案的相思林步道休息站。

經仔細巡視四周，在深灰色的落葉堆中，發現這尾身長80公分、身寬8公分的巨型百步蜷曲在休息區欄杆旁。為免「打草驚蛇」，曹員偕同消防隊員不動聲色，動作輕緩取出捕蛇工具，與這隻嚇壞山友大蛇展開鬥智，等待最佳時機進行捕抓，經一番觀察，趁牠不備時，將牠順利擒獲，讓山友們鬆了一口氣。

分局長蔡耀順肯定曹員主動積極為民服務、急難救助精神，值得同仁學習，他表示，笠頂山為百步蛇棲息地之一，天性不會主動攻擊人，呼籲民眾發現蛇的蹤跡，切勿驚慌及驅趕，應通知相關單位處理，以免發生危險。