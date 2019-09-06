負債+與家人口角！男「悲傷爆發」跳河輕生　警消救起陪聊8hrs

▲屏東縣東港警分局崁頂分駐所員警會同消防人員救起許姓男子，送醫陪同8小時，讓家屬很感激。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

高雄市許姓男子疑因負債加上和家人吵架，單獨騎機車到萬丹與崁頂交接的力社大橋散步，一時悲從中來、起身跳河尋短；屏東縣東港警分局員警獲報，發現他在溪中載浮載沈，緊急連絡消防人員救援，將他順利救起，陪同安慰8小時，才消除輕生念頭，讓家很屬很感激。

東港警分局崁頂分駐所巡佐陳信宏、警員林進文二員於日前獲報，在崁頂鄉力社村興社大橋邊，民眾見一名中年男子往橋下跳，員警立即趕往現場，看到他在溪中載浮載沉，立刻通報消防隊前來救人。

警方表示，51歲許姓男子，因積欠龐大債務、資金周轉失靈，加上與家人發生口角爭執，因而心情鬱悶、情緒低落，獨自一人從高雄市大寮區騎車至興社大橋邊散心，不料一時悲從中來往河裡一躍而下。

消防人員趕到，將他救上岸，警方採取柔性聊天方式，勸請他遇到難關仍有其他解決方法，輕生非明智之舉；隨後陪同他到醫院就診，出院後予以安置並聯絡其家屬前來帶回，前後陪同他8小時，讓家屬相當感激，許男也允諾日後遇到困難會尋求其他解決方法，不讓家屬們擔心，亦不再有輕生念頭。

東港警分局長劉清俊肯定同仁以同理心，主動協助遭逢困境的民眾，積極搶救人民生命，充分展現警察溫馨助人的形象，並呼籲民眾，如遇有需求或遭逢困難，應尋求社會各項資源求助，不應以極端的手段解決，自殺不能解決問題。

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