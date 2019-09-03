東森農場產地直送　季節限定正老欉花蓮鶴岡文旦

▲季節限定正老欉花蓮鶴岡文旦，9月4日將在東森購物銷售，透過產地直送的流程，縮短出貨時間，讓消費者能夠在盛產期，及時品嚐到新鮮美味的水果農產品。（圖／東森購物提供，以下同）

記者洪菱鞠／台北報導

中秋節快到了，正好也是吃文旦的好時節，東森購物長期支持台灣在地農業，東森農場產地直送節目將前進花蓮，9/4（三）上午11:20於47台LIVE播出，連線至花蓮縣文旦評比現場第二現場，介紹花蓮縣政府舉辦的108年度花蓮縣文旦柚果品評鑑活動之外，節目中也將開賣「正老欉花蓮鶴岡文旦」，10斤裝組合，內含約10～14顆，東森價680元，限量1,000組。

東森購物表示，正老欉鶴岡文旦來自花蓮，花蓮擁有得天獨厚的地理環境，縱谷日夜溫差的變化、土壤屬黏質酸性，加上絕無工廠或任何污染之源，成就花蓮好柚的獨有口感，4:6的黃金糖酸比例，前味甜，中味酸，尾韻回甘，入口就像蘊藏驚喜般有著富有層次口感，吃完香氣仍瀰漫於口齒中，而老欉栽種甜度均超過11度以上，果肉細緻、Ｑ彈汁多。

▲挑選好吃柚子的有撇步，買回家放置5～7天後再吃風味更加。

至於買柚子要怎麼挑選才好，花蓮縣農會總幹事官俊彥特別傳授小撇步，首先，要挑果實底部寬平、果頂尖型、接近水滴狀；其次，果皮油胞細滑，果重450～600公克，果型不大而有沉重感為佳。

此外，由於文旦柚屬後熟型水果，買回家放置5～7天，表皮多餘的水分會蒸發，使原為淡綠色的外皮轉變為黃綠色，這段過程稱為「辭水」，此時甜度會相對提高，果肉質地會變得柔軟細緻，食用風味更加。