電視購物賣花蓮鶴岡文旦一箱不到500元　40分鐘完銷1萬斤

▲中秋節將近，東森農場產地直送節目4日應景銷售來自花蓮正老欉鶴岡文旦。（圖／東森購物提供）

記者洪菱鞠／台北報導

東森農場產地直送節目9/4銷售來自花蓮正老欉鶴岡文旦，40分鐘完銷1萬斤，再度創下電視購物銷售紀錄。這次在中秋節前，特別嚴選推薦花蓮鶴岡文旦，限量一推出受到會員們熱情訂購，有人一口氣就訂了8組。

東森電視購物銷售「正老欉花蓮鶴岡文旦」，10斤裝組合，內含約10～14顆，東森價680元，限量1,000組，由於搭配語音專線現折100元優惠，再加上20%東森幣回饋，換算一箱價格不到500元，並且有專人從產地直送到府，因此4日LIVE播出後，短短40分鐘就完銷1萬斤，其中也觀察到以女性會員購買居多。

花蓮縣農會總幹事官俊彥表示，感謝東森購物提供這麼好的平台，讓花蓮鶴岡的文旦可以被更多消費者看到，也希望未來能有持續合作的機會。

東森購物執行長彭鴻珷表示，東森農場長期以來關心台灣在地農業，尤其力挺小農辛勞，不定期挑選特殊產地的限量優質品種，推薦給會員朋友們。而透過產地直送，縮短出貨時間，讓消費者能在盛產期即時品嚐到鮮美水果等農產品。期盼透過東森農場的銷售平台，讓消費者和農民三方，共創三贏局面。