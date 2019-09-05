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新北人買淘寶消費力最強　「台灣消費橙皮書」揭在地熱賣爆款

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淘寶/天貓首度發布《台灣消費橙皮書》（圖／記者洪菱鞠攝）

▲淘寶、天貓首度發布《台灣消費橙皮書》，在報告中揭露各縣市的消費特色。（圖／記者洪菱鞠攝）

記者洪菱鞠／台北報導

最近各大電商平台開始打起99大戰，將其視為雙11暖身前哨戰，網購業者推出各項好康優惠，也公開一份《台灣消費橙皮書》，在報告中剖析各縣市消費特點及與在地熱賣爆款。

淘寶、天貓今年首度舉辦99划算節，針對台灣規劃了專屬活動之外，另調查2018年8月至2019年7月期間台灣消費者網購習慣與消費趨勢變化，首度發表發布第一份《台灣消費橙皮書》，報告顯示，年度消費力度最強的城市分別為雙北以及台中市，而依年度成交生活區域排名來看，依序是新北市、台北市、台中、高雄、台南；此外，下單成交高峰期為下午14～16點。

消費報告中更盤點台灣各地城市的購物特點，由於台北冬天濕冷，因此當地用戶特別鍾愛購買羽絨服和雪靴；新北人愛買魔術矽膠洗碗手套；科技城新竹的消費導向也很科技感，熱銷品是車用導航和IC電板；高雄人偏好數位3C產品，其中以藍牙耳機熱度最高；一字肩韓版婚紗禮服深受金門人青睞；台東是熱愛潛水人的消暑勝地，炫彩多色潛水服為熱銷榜首。

而以全年熱銷商品來看，手機充電線、智慧手錶、藍芽耳機、手機殼、手機貼膜等3C產品或配件，在淘寶、天貓都夯，另外像是氣炸鍋、食物收納盒、化妝套刷、短襪、車載支架等也是買最多的人氣商品。

東森購物則是在9月推出「皇家瑰寶專案」，將於9/3～9/19每週二、週四晚間22:40，在東森購物47頻道開賣，網羅國內知名珠寶品牌拿出壓箱寶，精選寶石皆有GIA認證，特殊規格是市面上絕無僅有的珍稀品，對於想收藏珍稀精品的消費者，這一檔不能錯過。

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