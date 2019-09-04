東森自然美水光保養新發表　快速美容小資好入門

▲東森自然美4日在凱達飯店舉辦48週年菁英店主誓師大會，同時發表兩大新產品，不用尋求醫美，就能讓肌膚自帶光。（圖／記者黃克翔攝，以下同）

記者洪菱鞠／台北報導

觀察目前保養潮流與趨勢，訴求快速、有效的醫美、微整型，在市場上需求很大，其中，水光針保養療程夯，但因為是侵入式注射，必須要由專業醫師操作，因此有不少人轉而選擇水光標靶美容課程，採用物理性方式護膚，效果不輸水光針，東森自然美近期就發表了兩大新產品，NB-1胜肽水光標靶微導系列、童妍水光標靶課程系列，讓愛美女性有新選擇。

東森自然美總監王怡文表示，根據東森數據中心針對3000～5000位顧客進行取樣，進一步分析數字後發現，顧客對於標靶水光課程滿意度90%，覺得膚色更白亮、潔淨、光滑的有感度達86%以上，認為課程做完後，保養吸收效果更好，臉部輪廓也有迅速上提、緊緻的感覺，因此有80%以上願意購買。

▲NB-1胜肽水光標靶微導系列。

東森自然美不斷持續研發新產品，4日在凱達飯店舉辦48週年菁英店主誓師大會時，現場也發表了NB-1胜肽水光新品及課程，強調女神級保養的NB-1胜肽水光標靶微導系列，包含機能液、原粹、機能霜、乳霜面膜，主打含多種專利胜肽，可以做到緊提豐潤、補水保濕等全面修護，塗抹式滲透保養成分，為「擦」的醫美。

▲童妍水光標靶課程系列產品。

訴求小資好入門的童妍水光標靶課程系列，則是針對老化、黯沉、乾性、油性、敏弱等肌膚問題或是想美白的人，推出極線立提晶萃、極亮晶瓷晶萃、極淨煥膚晶萃、極能活膚晶萃4大不同功效產品，在深層潔膚、水光儀、精華導入+布膜、整肌調理等護膚過程中，只要60分鐘就能快速完成修護，就像敷面膜一樣簡單，不用尋求醫美就能自帶光，在短時間讓肌膚發亮。

弘光科技大學化妝品應用系教授張聰民表示，沒有醫療行為的水光標靶，主要採用物理原理，透過無菌微米分子讓皮膚吸收，再搭配非侵入性水光儀來調理、保養，降低肌膚過敏反應。此外，他認為「用對產品，才可以讓皮膚自然美」。