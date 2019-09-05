從頭出發！韓國瑜首場萬人造勢選新北　8日登台獨唱「浪子回頭」

▲2020新北出發記者會。（圖／記者羅婉庭攝）

記者羅婉庭／台北報導

國民黨總統參選人韓國瑜北部競選辦公室副執行長許淑華5日表示，韓國瑜初選結束至今已經兩個月，首場造勢活動希望從他的出生地新北市出發；當天特別安排韓國瑜獨唱茄子蛋的「浪子回頭」，別具意義。

許淑華表示，前五場活動都是民間自發性幫忙，這一場新北造勢是第一次由競選總部舉主辦，也視為重「新」出發的象徵。北辦主任鄭世維表示，9月8日二重疏洪道周邊將會有攤商區設置近百攤小吃，美食胖卡到幸福水岸公園擺設。

北辦主任鄭世維指出，這次活動特別選在二重疏洪道，一眼望去即可看到周錫瑋、朱立倫、侯友宜等多位國民黨籍地方首長的重要建設，包括三重新莊線、機場捷運、重新橋下觀光市集、新北大橋等，希望大家都能看到二重疏洪道水漾公園的蛻變。

許淑華表示，當天出席來賓方面，國民黨主席吳敦義、前總統馬英九、前新北縣長周錫瑋、高雄市副市長李四川、國政顧問團總召張善政等人會出席，前國民黨主席洪秀柱還在邀約中，以及12位國民黨新北市立委參選人將會全部出席。

當天還邀請了金曲歌后曹雅雯樂團、舞蹈表演團體；競總預告，韓國瑜將獨唱「浪子回頭」，引發討論。北市議員王鴻薇、戴錫欽是第一段的主持人，新北市議員葉元之、唐慧琳是第二段的主持人，也請來高雄春捲冠軍新住民蘇瑞銀、農民代表林佳新致詞。

鄭世維表示，這次舉辦造勢的時間有些倉促，距離選舉還有四個月的時間，未來競選辦公室會陸續規劃下鄉行程，也會在適當時舉辦其他縣市的造勢活動。

至於是否要再另外安排時間邀約前新北市長朱立倫、新北市長侯友宜站台挺韓，鄭世維表示，因為8號的活動舉辦得太倉促，他們的行程都已經安排好，但他們允諾一定支持韓國瑜，在未來的活動若收到邀約一定會參加。

▲韓國瑜北部競選辦公室副執行長許淑華。（圖／記者羅婉庭攝）