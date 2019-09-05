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柯文哲願思考「郭柯配」…蔡沁瑜：柯是不錯人才　但郭要找「互補」的人

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▲▼郭台銘返台 說明中東行 蔡沁瑜。（圖／記者屠惠剛攝）

▲郭台銘。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者楊蕓／台北報導

鴻海集團創辦人郭台銘是否參選2020總統，9月17日前揭曉，台北市長柯文哲也表態會思考「郭柯配」的可能性，永齡基金會副執行長蔡沁瑜5日受訪時回應，「郭台銘是政治素人，要尋找的是可以互補的人比較好」，至於柯文哲是否達成條件，蔡沁瑜沒有正面回答，僅表示「柯市長是不錯人才啊，溝通一直很順暢。」

對於柯文哲自曝擔任郭台銘副手的善意，蔡沁瑜表示，柯文哲說這些想法時，並未向郭陣營溝通，不曉得柯實際怎麼想，「但是郭台銘是政治素人，要尋找的是可以互補的人會比較好一點，他在經濟圈歷練這麼多年，尋找願意為台灣付出的人才，應該也不是困難事情。」

至於柯文哲是否達成「互補」的條件，蔡沁瑜語帶保留說，「柯市長也是不錯人才啊，我們溝通一直很順暢！」

另外也傳出，郭台銘有意找前行政院長孫運璿的女兒孫璐西搭檔參選，蔡沁瑜則說「沒有聽到這個消息。」

蔡沁瑜強調，郭台銘是否參選17日前會給答案，至於是否在此之前先與吳敦義見面，她坦言，初選有些裂痕必須修補，需要黨中央多一些解釋和說明，也希望雙方如果有時間可以坐下好好談，這是一個分向，「兩個成熟的人面對人生重大事情，彼此還是會有一些尷尬，如何化解需要時間和智慧。」

蔡沁瑜表示，即使兩人不見面，中間有很多朋友可以溝通，至於黨中央該怎麼做，郭台銘才願意見面？蔡沁瑜表示，初選的裂痕有點大，要修補列痕的話，需要中間朋友傳達訊息，讓大家都能知道在意的點是什麼，把話說清楚，或許時機成熟時，就會有見面的時間。

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