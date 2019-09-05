柯文哲考慮「郭柯配」　李正皓：政治界的跳樓大拍賣

▲郭台銘、柯文哲。（合成圖／記者葉南州攝）

記者黃巈禾／台北報導

台北市長柯文哲過去透露，鴻海集團創辦人郭台銘曾提議「郭柯配」，但他說「不用啦」、「我要當副手自己選就好了」。如今，郭台銘是否參選，9月17日前將揭曉，而柯文哲近日也表態會思考「郭柯配」的可能性。對此，國民黨草協聯盟發起人李正皓認為，這就是政治界的跳樓大拍賣。

李正皓5日透過臉書表示，「還記得一個多月前柯文哲對於副手這件事有多不屑嗎？一下自爆討厭分贓政治、拒絕郭台銘副手的邀請 ; 一下子又自稱市長比副總統能做事，姿態要多高有多高」，誰知民眾黨組黨後，柯文哲氣勢不增反減，光粉絲專頁掉粉就掉了十一萬多，過去盟友館長、謝和弦紛紛離去，網路聲量狂跌。

李正皓指出，這些跡象難道郭台銘不會看在眼裡嗎？在郭台銘這種成功的企業家眼中，如今的柯文哲與「全額交割股」有什麼兩樣？「而急須郭台銘挹注資近至台灣民眾黨的柯文哲還能做些什麼？不就是跳樓大拍賣」。

李正皓提到，近來柯文哲一下子宣稱自己是綠底、228受難家屬，很討厭外省人等言論就是在重新證明自己的價值，證明自己能夠吸引郭台銘吸引不到的深綠選票，「言外之意就是希望郭台銘不要棄他而去」；如今願意思考副手說，是標準的跳樓大拍賣，「對郭台銘遞上投名狀、甘願當小的」。

對於「郭柯配」，永齡基金會副執行長蔡沁瑜5日受訪時回應，「郭台銘是政治素人，要尋找的是可以互補的人比較好」。至於柯文哲是否達成條件，蔡沁瑜沒有正面回答，僅表示「柯市長是不錯人才啊，溝通一直很順暢。」