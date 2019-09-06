北台媽祖起駕了！200船隊宜蘭外海會香繞境祈福　體驗蘭陽呷平安

▲▼場面盛大！北台媽祖宜蘭海上繞境祈福，近2百船護送媽祖。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

起駕了！「2019北台灣媽祖文化節-蘭陽媽祖護臺灣」6日上午登場，88艘船載媽祖與13艘護送船，從宜蘭南方澳漁港盛大出海，並與頭城區漁會約80餘艘漁船，近200艘漁船在頭城竹安溪口外海「會香」，場面壯觀。海上繞境祈福至頭城烏石港上岸，接著進行2天半陸上繞境祈福。

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邁入第16年的北台媽祖文化節宗教祈福活動，活動由台北市、新北市、基隆市、宜蘭縣、桃園市、新竹縣、新竹市、苗栗縣等8縣市輪流舉辦。2019輪由宜蘭南方澳南天宮擔任值東主辦，宜蘭縣府結合活動，擴大成「北台灣媽祖文化節-蘭陽媽祖護台灣」。更以海上遶境模式，從南方澳搭船到烏石港，再搭配陸上遶境，來進行3天2夜活動。

活動重頭戲的海上遶境祈福，6日上午登場，宜蘭縣長林姿妙率各鄉鎮首長，在南方澳南天宮舉行起駕祭典後，近百艘大小漁船從南方澳啟航，海巡署蘇澳海巡隊，以及海軍蘇澳基地、168艦隊還出動艦船，在港內灑水為出海漁民祈福。

▲宜蘭縣長林姿妙（左2）等人護媽祖，進行盛大的宜蘭蘇澳頭城媽祖海上繞境祈福。（圖／記者游芳男翻攝）

媽祖祈福船隊，與頭城區漁會約80餘艘漁船，近200艘漁船在頭城竹安溪口外海「會香」，場面壯觀。

海上遶境上午11時許，於頭城烏石港上岸，舉辦完祭典儀式後，正式的陸巡遶境將在9月6日下午開始，為期2天半，沿途進行廟宇參拜及與信眾換香，6日晚上神尊駐駕在礁溪玉鼎慈天宮，7日晚上駐駕在羅東聖安宮，8日下午回鑾至南方澳南天宮，當晚在南方澳進安宮前第三漁港旁港埠用地舉辦「媽祖之夜」晚會活動，歡迎全國信眾作伙來「迎媽祖 呷平安」，體驗蘭陽媽祖特有的文化。