　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
地方 地方焦點

桃園區慶讚中元水燈排車繞境　傳承百年特色慶典

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲桃園區2019慶讚中元文化活動，於景福宮啟動。（圖／市府提供）

▲桃園區2019慶讚中元文化活動，於景福宮啟動。（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

農曆7月中元節水燈排車踩街繞境，是桃園區傳承百年的特色慶典，桃園區公所31日於景福宮舉辦「2019慶讚中元文化活動」啟動。區所指出，今（2019）年8月14日舉辦的水燈排車踩街繞境，邀請包括十五街庄、七大姓氏宗親的9輛水燈排車，以及各社區社團陣頭隊伍參加慶典，歡迎市民朋友共襄盛舉。

市長鄭文燦於出席「桃園區2019慶讚中元文化活動」指出，農曆7月時節的慶讚中元放水燈活動，早期桃園放水燈的地方位於大檜溪畔、永燈祠後方的水燈堀，現今則改到成功橋南崁溪畔，而位於桃園及八德等行政區的十五街庄，也都會舉行水燈排繞境活動，表達對無主孤魂的慰撫。▲桃園區2019慶讚中元文化活動，於景福宮啟動。（圖／市府提供）

▲桃園區2019慶讚中元文化活動啟動。（圖／市府提供）▼中元節水燈排車踩街繞境，是桃園區傳承百年的特色慶典。（圖／市府資料照）
▲桃園區2019慶讚中元文化活動，於景福宮啟動。（圖／市府提供）

今年的踩街繞境將從桃園藝文特區出發，沿市區步行至景福宮祈福，最後再繞到成功橋南崁溪畔舉行放水燈儀式，歡迎市民朋友共襄盛舉，共同祈求桃園各地平安，各大建設發展更順利。

鄭文燦也表示，桃園升格後，市府編列預算支持各慶典委員會籌辦各式文化慶典，保存各地傳統習俗，讓更多人體驗台灣的文化傳統。另捷運綠線的潛盾工程即將於今（2019）年10月動工，完工後桃園的交通轉型將邁進一大步，為市民提供更便利的通行環境。

ET快訊
金髮妹告12男性侵...真相逆轉是「自願參加極樂趴」！集體掌
獨／台灣民眾黨的3套劇本　柯文哲當黨主席、挺郭台銘選總統
快訊／組黨消息曝光後首露面！柯文哲沉默不語入家門
郭柯配內幕／柯文哲主空戰　郭台銘打陸戰「前進22縣市」
鬼門開後2天往生…阿嬤出殯棺材抬不動！2兄弟一路跪拜「阿母原

關鍵字：桃園區,慶讚中元,水燈排車,繞境

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

桃園區慶讚中元水燈排車繞境　傳承百年特色慶典

擴大發放二至四歲育兒津貼　8月起新制上路

警政署長陳家欽下嘉義　期勉員警查察賄選防制暴力工作

淡水漁人碼頭仲夏繽紛樂暢玩趣　摩天輪賞山海、搭小火車拍美景

新北兒童藝術節8/4變裝遊行　周邊道路交通管制報你知

新北低度利用漁港拆除回歸自然　獲頒「2019全國水環境大賞」

新北路邊停車APP自助計費8/1上路　前30分鐘只收1元

我等了好久唷！　台南水萍塭公園兒童遊樂區開放親子不亦樂乎

提升阻絕防禦能力　新化警友辦事處捐警30具戰鬥盾牌

亞洲第一官方正式入會　新北透過IFOAM邁向國際

體驗街友生活幫賣爆米香換食物　他吃飽喝足受恩惠：我很滿足！

卡住了啦！車子「前後被夾攻」無法動　浩克男霸氣扛車尾...路人原地看傻眼

停車「鑰匙沒拔」...3天都沒被偷 外國人驚喜：台灣的善良超誇張

揪人！3億「KTV摩鐵」百元唱　50坪萬首歌還有維棋浴可洗

貪玩熊貓寶寶「不想回家」裝可憐 拚命抓木桿拒投降...遊客全笑翻

歐告跳水田想揪同伴「鬆一下」　鄉音爸秒崩潰激動喊：不不不！

迪麗熱巴台下練歌頻頻走音　華晨宇聽完笑了：妳這樣不能上台

不怕弄丟！他DIY「超巨大」悠遊卡 捷運成功嗶卡...網笑：怎麼儲值？

萌娃婚禮遞戒指壞情緒突到來　摔東西、倒地大哭嘉賓全笑翻

溢出來就乾杯、菜園果園動物園　五款炒熱氣氛必備「喝酒小遊戲」

桃園區慶讚中元水燈排車繞境　傳承百年特色慶典

擴大發放二至四歲育兒津貼　8月起新制上路

警政署長陳家欽下嘉義　期勉員警查察賄選防制暴力工作

淡水漁人碼頭仲夏繽紛樂暢玩趣　摩天輪賞山海、搭小火車拍美景

新北兒童藝術節8/4變裝遊行　周邊道路交通管制報你知

新北低度利用漁港拆除回歸自然　獲頒「2019全國水環境大賞」

新北路邊停車APP自助計費8/1上路　前30分鐘只收1元

我等了好久唷！　台南水萍塭公園兒童遊樂區開放親子不亦樂乎

提升阻絕防禦能力　新化警友辦事處捐警30具戰鬥盾牌

亞洲第一官方正式入會　新北透過IFOAM邁向國際

她吃藥睡死…起床驚見「手被蟑螂咬」模樣超慘　網加碼曝：而且非常痛

賓拉登之子已死！接班蓋達「懸賞3100萬」　美官員透露：掌握情報

4字成「最大心魔」！　柯文哲心腹坦白：為了這裡由，柯才會組黨

私菸案偵辦動作近尾聲　將約談華航前資深副理羅雅美等高層

蜘蛛人飲料杯帥炸！他「含一口」秒悲劇　網笑翻：哪裡可以買！

快訊／美聯準會宣布降息1碼　2008年以來首次

高雄氣爆第5年！新興分隊深夜「列隊」鳴笛：兄弟，回來看看老朋友吧！

影／加油站伸手調戲女員工遭拒！他下秒掏打火機「引燃機車」抱胸冷笑

陸客赴台自由行喊卡！總統府、韓國瑜都遺憾　網反說：終於達成共識了

血腥獵殺100隻海鸚！獵人蹲「屍體堆」前爽笑　驚悚照片曝光

太魯閣格鬥戰！西裝男拿電子票上車　不滿要補票...槓上正義哥亂拳怒毆

地方熱門新聞

建商辦準公幼　新竹爸媽搶入學

二至四歲育兒津貼8月擴大發放

桃園區慶讚中元　814水燈排車..

雲林旅遊大使第一名林亭翰　老爸..

淡水漁人碼頭仲夏繽紛樂暢玩趣

陳家欽期勉員警查察賄選防制暴力..

8月上路！南警四分局用「大數據..

新北兒童藝術節　道路交通管制

新北路邊停車APP自助計費8/..

新北低度利用漁港拆除回歸自然

台南水萍塭公園兒童遊樂區開放親..

傷者雙腿截斷拔管亡　落跑駕駛「..

嘉義縣道159甲線道路拓寬通車

夫妻違規帶毛孩游湖…開地圖砲狂..

更多熱門

相關新聞

碎念擋路與陣頭全武行　警噴辣椒水制止

20日晚間18時台北市韶安街「崁頂永義宮」舉辦池府王爺遶境活動居然上演路過民眾與陣頭爆發口角鬥毆衝突！轄區中正二警方獲報後，啟動快速打擊部隊、投入約40多名警力到場噴灑辣椒水強制驅離這些失控香客和宮廟人員。

外國人瘋女神！大甲媽遶境起駕

萌豬戴宮廟帽！陪白沙屯媽祖遶境

萌汪專業打扮　陪白沙屯媽祖遶境

網酸年度大甲盃開打　媽祖遶境陣頭鬥毆

讀者迴響

發燒話題

颱風即時 元朗事件 U12世界盃 統一發票 艾成王瞳 王令麟 林書豪 京阿尼 吳宗憲 大稻埕煙火 聖地牙哥動漫展 反送中遊行 王令麟 三上悠亞 韓國瑜 李榮浩楊丞琳 ØZI 世大運 9m88 王令麟 長榮罷工 登革熱 獅子王 花木蘭 味全龍 寶可夢Pokemon 王令麟 滴妹 范冰冰李晨分手 黃曉明Angelabay 宋仲基宋慧喬 詹詠然 王陽明 王令麟 秋行軍蟲 福衛七號 蕭亞軒 謝忻不倫阿翔 江明學 賀一航驟逝 王令麟 林志玲結婚 地震 羅志祥于大夢 東大門夜市燒毀 聖母峰 蒼井優閃婚 王令麟 喬喬 隨機殺人 具荷拉 許志安 秦偉性侵 復仇者聯盟 王令麟 郭台銘 總統大選 張敏 陳偉殷 Uniqlo 我們與惡的距離 中職轉播 愛山林 王令麟 潤娥 山下智久 吳慷仁 歐陽娜娜 王令麟 雞排妹 TWICE 木曜4超玩 冰與火之歌 統一發票 勝利退演藝圈 王令麟 台新金控 甲山林 王柏融 中國信託慈善基金會 理科太太 有馬妹 王令麟 大S汪小菲 戴資穎 蔡英文 許智傑 乙武洋匡 大金冷氣 王令麟 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 郭婞淳退休 廖峻中風 王令麟 習近平 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 和泰汽車 東森房屋 王令麟 防彈少年團BTS 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 王令麟 周子瑜 袁惟仁昏迷 膝蓋痛 柯文哲 柯P 九二共識 王令麟 信義房屋 董梓甯 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 王令麟 張鈞甯 江俊翰吸毒 聲林之王 迪麗熱巴 王令麟 希爾思評價 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 許智傑 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 廖人帥 吳奇隆劉詩詩 王令麟 停班停課 館長練喻軒 姜至奐 任達華

熱門新聞

變頻冷氣「2個月24小時不關機」帳單出爐

500元賣女友！他躲床下聽全程：結束換我

再嫁丈夫不碰她…女兒床上悶哼

學生妹傳：要不要晨操？教練訓導處「忘情衝刺」

醫曝「小頭嗨不起來」4原因！3穴位補救

高嘉瑜晚間求證　柯P回「一句話」

水上樂園「設定錯誤」掀巨浪釀44傷

郭雪芙「跨坐劉以豪」親到有啾啾聲！

阿嬤出殯棺材抬不動　2兄弟跪拜「阿母原諒子不孝」

柯文哲確定組黨！　8月6日組「台灣民眾黨」

Line更新5大功能　左滑快速回覆訊息、聊天室選單大翻新

韓國瑜伽老師「雪乳下壓」　細看驚覺沒穿內衣

羅志祥首PO同框周揚青合照　公開告白：愛妳

24歲網紅女醫箱屍　前男友認了

金Samuel殺父兇手抓到了！

更多

最夯影音

更多

體驗街友生活幫賣爆米香換食物　他吃飽喝足受恩惠：我很滿足！

卡住了啦！車子「前後被夾攻」無法動　浩克男霸氣扛車尾...路人原地看傻眼

停車「鑰匙沒拔」...3天都沒被偷 外國人驚喜：台灣的善良超誇張

揪人！3億「KTV摩鐵」百元唱　50坪萬首歌還有維棋浴可洗

貪玩熊貓寶寶「不想回家」裝可憐 拚命抓木桿拒投降...遊客全笑翻

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

逃離辦公室 成為大海的子民

「化妝品、漂亮衣服都不需要，給我一件比基尼就夠了。」台灣美人魚開創事業第二春。

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰美式，週抽Apple MacBook、iPad等大獎！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面