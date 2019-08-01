桃園區慶讚中元水燈排車繞境　傳承百年特色慶典

▲桃園區2019慶讚中元文化活動，於景福宮啟動。（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

農曆7月中元節水燈排車踩街繞境，是桃園區傳承百年的特色慶典，桃園區公所31日於景福宮舉辦「2019慶讚中元文化活動」啟動。區所指出，今（2019）年8月14日舉辦的水燈排車踩街繞境，邀請包括十五街庄、七大姓氏宗親的9輛水燈排車，以及各社區社團陣頭隊伍參加慶典，歡迎市民朋友共襄盛舉。

市長鄭文燦於出席「桃園區2019慶讚中元文化活動」指出，農曆7月時節的慶讚中元放水燈活動，早期桃園放水燈的地方位於大檜溪畔、永燈祠後方的水燈堀，現今則改到成功橋南崁溪畔，而位於桃園及八德等行政區的十五街庄，也都會舉行水燈排繞境活動，表達對無主孤魂的慰撫。

▲桃園區2019慶讚中元文化活動啟動。（圖／市府提供）▼中元節水燈排車踩街繞境，是桃園區傳承百年的特色慶典。（圖／市府資料照）



今年的踩街繞境將從桃園藝文特區出發，沿市區步行至景福宮祈福，最後再繞到成功橋南崁溪畔舉行放水燈儀式，歡迎市民朋友共襄盛舉，共同祈求桃園各地平安，各大建設發展更順利。

鄭文燦也表示，桃園升格後，市府編列預算支持各慶典委員會籌辦各式文化慶典，保存各地傳統習俗，讓更多人體驗台灣的文化傳統。另捷運綠線的潛盾工程即將於今（2019）年10月動工，完工後桃園的交通轉型將邁進一大步，為市民提供更便利的通行環境。