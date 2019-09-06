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台裔楊安澤接受「私訊」專訪…大展親民作風　直言：我比川普準備得還充分

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▲▼民主黨總統初選台裔美籍參選人楊安澤（Andrew Yang）。（圖／達志影像／美聯社）

▲楊安澤受到許多年輕選民喜愛。（圖／達志影像／美聯社）

記者張方瑀／綜合報導

美國台裔企業家楊安澤（Andrew Yang）近來聲勢大漲，身為政治素人的他，打敗多位民主黨候選人，成功以2％的支持率擠身第三輪總統候選人辯論。楊安澤近日接受網路媒體《BuzzFeed》的「私訊」（direct message）專訪，展現科技親民作風。當談及許多人認為他資歷尚淺，無法成為美國總統時，楊安澤大方回應，「我覺得我比現任總統準備的更充足。」

楊安澤是民主黨史上首位爭取總統候選人提名的亞裔人士，他提出「自由紅利」政策，讓每個美國成年人都能獲得每個月1000美元（約台幣3萬元）的基本收入，獲得許多年輕族群支持，就連特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）也公開力挺，支持楊安澤主張的「全民基本收入」，因為這「顯然有必要」（Obviously needed）。

《BuzzFeed》首先向楊安澤提到民調與媒體報導問題，雖然在平均民調中排名第6，辯論時的推特討論度也名列第4，但主流媒體似乎沒有放太多注意力在他身上，例如有關楊安澤的報導文章數僅排名14，就連有線電視新聞提及他的次數，也只有第13名。楊安澤對此大方表示，「許多媒體喜歡報導他所熟悉的政治人物，而不是一個非傳統、新穎的候選人。」他認為，「他們害怕自己的評斷被認真地質疑。」

另外，《BuzzFeed》提到，許多人認為他非常有趣，確實替政壇注入活水，但若是要競選總統的話，應該還沒有準備好。楊安澤自信回應，「我想在替美國人民解決問題方面，我比現任總統準備的還要充足。」

▲▼2020年美國總統大選民主黨華裔參選人楊安澤（Andrew Yang）。（圖／路透）

▲楊安澤成功進入民主黨第3輪辯論。（圖／路透）

楊安澤2017年11月6日向聯邦選舉委員會（FEC）遞交參選申請，競選口號是「Humanity First」（人性至上）。他認為，自動化和人工智慧將會消滅數百萬個工作機會，因此美國必須採取應變措施避免「機器人末世」、防止經濟大恐慌等級的失業率和社會總體崩潰。

民主黨將於9月12、13兩日舉行第三輪總統候選人辯論。目前，民主黨候選人聲望最高者為前副總統拜登（Joe Biden）和參議員華倫（Elizabeth Warren），支持率分別為28％和19％。

►馬斯克表態挺「台裔楊安澤」！　民主黨總統初選…闖關第3輪辯論
►台裔楊安澤擠進民主黨第3輪辯論…談槍擊大哭　桑德斯民調掉到9％
►台裔楊安澤民主黨辯論「發言僅4次」沒插話　推特狂吸10萬粉絲

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