聲控演員當起來！快到「八里遙感劇場」　演出專屬探索劇碼

▲十三行博物館推出大型沉浸式互動體驗「八里遙感劇場」，用呢喃細語陪伴你漫遊八里。（圖／新北市文化局提供，下同）



生活中心／綜合報導

聲控除了可以控制電子用品，現在竟然還可以用來演戲！十三行博物館推出大型沉浸式互動體驗「八里遙感劇場」，從十三行博物館出發，用步行或騎單車的方式逛遍國定十三行考古遺址、大營公廟、挖仔尾聚落等景點，民眾可以在60分鐘的過程跟著語音導覽裝置的指引，演出屬於你自己的探索劇碼。

響應一年一度的全國古蹟日，新北市政府文化局聯合十三行博物館等所屬場館，9月起推出「全國古蹟日—來！新北市看古聚蹟」系列活動，以新美學、新聯結等理念創造嶄新的文化推廣活動，引領民眾認識新北市文化資產的多重風貌。

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新北市政府文化局所屬十三行博物館與知名跨領域藝術團體「明日和合製作所」首次合作，推出大型沉浸式互動體驗「八里遙感劇場」，讓如同電影《雲端情人》中的「聲音旅伴」，用呢喃細語陪伴你漫遊八里。

▲從十三行博物館出發，用步行或騎單車的方式逛遍國定十三行考古遺址、大營公廟、挖仔尾聚落等景點。



館長陳春蘭表示，「八里遙感劇場」是結合環境劇場及參與式藝術的大型沉浸式體驗，以「聽•歲月呢喃」為主題，從十三行博物館出發，將八里的遺址、聚落及廟宇等歷史遺跡打造為渾然天成的天然舞臺，總共有6段聲音演出。

特別的是，觀眾在進入「八里遙感劇場」同時也將化身演員，在「聲音旅伴」指令下行走、碰觸，如同尋寶般探索1800至500年前的十三行文化，以及見證八里的歲月更迭，邀請民眾跟著量身打造的「雲端情人」，展開一段虛實交錯的旅程。