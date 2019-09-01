▲ 新北「爆漿文旦柚」，八里左岸開賣。（圖／新北市農業局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市政府農業局與八里區農會在八里左岸永續環境教育中心前廣場，舉辦「團圓好日子 幸福柚新北」文旦柚展售會，2019年度文旦柚評鑑比賽各獎項得主也於展售會設攤，現場不僅能吃到最安心美味的文旦柚，也推出DIY體驗及限量幸福柚香米包，歡迎大家一起來遊八里、吃文旦。

新北市長侯友宜在頒發文旦柚評鑑特等獎時表示，新北市文旦柚種植面積約450公頃，產區集中在八里、淡水、林口等區，其中以八里區種植225公頃面積最大，產量約占全市6成。今年受前2年盛產及年初暖冬影響，文旦柚著果率及產量都較常年減少，在最辛苦也最優秀的柚農照顧下，今年文旦柚品質絕佳，歡迎大家趕緊把握機會選購，支持在地小農。

▲ 新北「爆漿文旦柚」口感香甜且果肉Q彈。

柚農紀順鎰表示，文旦柚品質的好壞取決於去年果園整理與剪枝防治的功夫深淺，每年參賽農友都是箇中好手，因應園區自然條件的些微差異，都有著各自的生產管理方式，很幸運也很開心能夠拿到特等獎的殊榮，一整年的辛勞終於在文旦柚結實成熟後，得到最好的報酬，也很感謝大家長久以來的支持與愛護，希望未來可以不斷精進技術，讓消費者吃到最棒的新北文旦柚。

八里區農會理事長蔡秋煌表示，新北市文旦柚果形較短胖、呈紡錘型、底部微凹，相較於其他縣市產區有著明顯的不同，口感香甜且果肉Q彈，總是讓人忍不住一口接著一口，殘留於鼻腔果香的餘韻，更是許多老饕的最愛。

▲ 新北八里區種植225公頃面積最大，產量約占全市6成。

今年文旦柚產量雖受氣候影響減少但是品質絕佳，果肉質地Q彈水分充足，柚汁隨著濃厚香氣在口中擴散，吃起來有種爆漿的口感，歡迎大家趕緊把握機會訂購嚐鮮。因為文旦柚屬後熟型水果的關係，建議買回家後在陰涼通風處再放置5-7天，等到文旦柚「辭水」後，果肉質地會變得柔軟細緻，吃起來風味更佳。

農業局表示，8月31日到9月1日將在八里左岸永續環境教育中心前廣場舉辦展售會，現場有最優質的文旦柚展售，還有釣文旦、疊文旦、柚薑幸福植物染DIY及藝人表演等，好吃又好玩；來不及參加產地展售會的朋友也請不用灰心，9月7日、9月8日在台北希望廣場也有現場展售，歡迎大家共襄盛舉，把新北市最優質、安心及美味的文旦柚帶回家。

詳細活動資訊可至八里區農會臉書查詢，購買文旦柚產品資訊請洽各產區農會，或直接上「小農電舖直銷站」訂購：https://www.gotobali.com.tw/。