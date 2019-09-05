川普再推翻前朝政策　2020前不用全換省電燈泡

▲川普、歐巴馬。（資料照／達志影像／美聯社）

記者黃巈禾／綜合報導

美國總統川普5日公布新制，2020年前不用全面採用省電燈泡，再度推翻了前朝政策。川普政府主張，全面更換省電燈泡會對消費者與業者帶來額外的成本負擔。

愛迪生1878年發明的鎢絲燈泡有9成能源用於發熱。2007年通過新法，明定逐步節能目標，讓難以達到節能的鎢絲燈泡市占率就此大減；反觀，電力只要傳統燈泡2至2成5，壽命卻多10至25倍的LED燈泡成為現在市場主流。

LED燈泡價格較高，但長期算起來還是省錢，至於比鎢絲燈泡省電一些的鹵素燈泡，目前市占率約1/4。

歐巴馬政府後期，根據2007年的新法更新定義，把活動式投射燈、水晶燈用的蠟燭燈等納入2020年1月1日前逐步淘汰的款式。如今，川普政府刪除這項更新，認為該項規定不符國會原本立法立意，且對消費者與業者帶來額外的成本負擔。

華爾街日報報導，川普政府大幅放寬強制國人使用節能燈泡，不再規定美國出售的燈泡必須符合節能標準的LED或螢光燈，此舉可能增加溫室氣體，讓全球暖化更嚴重。

事實上，這不是川普第一次推翻歐巴馬環保政策的首例。他剛上任就取消限制溫室氣體排放規定，還放寬一項重要的野生動物保護法，這次又宣布2020年前不用全換省電燈泡。