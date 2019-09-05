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川普唬爛「颶風襲阿拉巴馬」！拿預報圖澄清　驚見「黑筆畫線」不自然延伸

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▲▼川普4日在白宮秀出「原始」預報圖表，圖上確有黑色簽字筆修正過的痕跡。（圖／達志影像／美聯社）

▲川普4日在白宮秀出「原始」預報圖表自清，圖上卻有黑色簽字筆修正過的痕跡。（圖／達志影像／美聯社）

記者王致凱／綜合報導

颶風多利安吹襲佛羅里達州沿岸地區後，目前正沿美國東岸北上，對多地造成威脅，但並不包括墨西哥灣地區。不過，美國總統川普日前卻在推特上對公眾釋出錯誤資訊，稱阿拉巴馬州也在暴風圈範圍內，引起當地恐慌。川普不願承認錯誤，4日更拿出一幅颶風中心（NHC）最初的路徑預測，試圖證明自己是對的，然而，該幅路徑圖確有黑色簽字筆修改過的痕跡。

綜合外媒報導，川普1日在推特上表示，「不止佛羅里達州，多利安颶風將衝擊南北卡羅來納、喬治亞和阿拉巴馬，威力可能比預期的還要強烈」，引起民眾恐慌。

就在川普推文後20分鐘內，美國國家氣象局（NWS）阿拉巴馬州伯明罕（Birmingham）辦公室表就立刻推文澄清，「阿拉巴馬『不會』受到颶風多利安影響，重申一次，阿拉巴馬州『不為』受到颶風多利安影響，颶風系統仍遠在東方。」

▼美國颶風中心8月底在臉書上公布的同一份圖表，明顯可見並無黑線痕跡。（圖／翻攝NHC臉書）

▲▼美國國家颶風中心8月底公布的路徑預報圖表。（圖／翻攝NHC臉書）

外界批評川普對大眾散播不實消息，然而他不願意承認錯誤，並於4日在白宮橢圓形辦公室拿出上周國家颶風中心8月29日公布的預測路徑圖，強調自己當時的說法並無錯誤。

然而，從該路徑圖可見，白色線條代表的影響範圍僅限於佛羅里達州和一部份喬治亞州，末端卻疑似被人用黑筆劃上一道假的預測範圍，硬是將範圍延伸至阿拉巴馬州。川普堅稱，「我只知道阿拉巴馬在原始預報範圍內」，媒體詢問該圖是否經過修改，川普連說3次，「我不知道，我不知道，我不知道。」

川普4日再度推文說，「這是颶風原始的路徑預測模型，正如你所見，幾乎所有預測路線都通過佛羅里達、喬治亞和阿拉巴馬。我接受假新聞的道歉！」並附上一張路徑預報圖片。該圖片下方印有南佛羅里達水管理局（SFWMD）字樣。

▼川普引用颶風預報圖表，企圖證明自己說得並沒有錯。（圖／翻攝推特）

▲▼川普稱阿拉巴馬會遭颶風侵襲。（圖／翻攝川普推特）

另外，根據美國國家颶風中心8月底公布的同一張原始預報圖表，清楚顯示圖上並沒有黑線繪製痕跡，阿拉巴馬州也完全不包含在影響範圍之內。

▼川普聲稱阿拉巴馬會遭颶風侵襲，引發民眾恐慌。（圖／翻攝推特）

▲▼川普稱阿拉巴馬會遭颶風侵襲。（圖／翻攝川普推特）

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