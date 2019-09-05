英國4歲夏綠蒂公主開學了　「超期待」當哥哥的小學妹

▲夏綠蒂公主開學了！（圖／翻攝自Instagram／＠_princess__charlotte）

實習記者曾筠淇／綜合報導

英國威廉王子和妻子凱特王妃的寶貝女兒夏綠蒂公主開學了！4歲的夏綠蒂公主成為了6歲的哥哥喬治王子的學妹，因為他們兩人同為倫敦私立托馬斯巴特希（Thomas's Battersea）學校的學生，她可說是非常期待上學的日子。因為她還只是個孩子，所以同學們可以直呼她「夏綠蒂」，不用加上王室頭銜。

綜合外媒報導，今（5）日是夏綠蒂公主的大日子，在她離開威科克斯幼兒園（Willcocks Nursery School）後，終於進入托馬斯巴特希學校繼續學習，同時成為了哥哥喬治王子的學妹，兩人的年齡相近，也時常一起玩耍，因此可以相互依靠，夏綠蒂公主也「迫不及待想和喬治一起上學」。

▲夏綠蒂公主成為哥哥喬治王子的學妹。（圖／翻攝自Instagram／@marieclaireitalia）

夏綠蒂公主是繼承英國王位的第4位，並於2016年6月正式公開亮相。不過在校內，她只會被同學以「夏綠蒂」稱呼，不會另外加上王室頭銜，凱特王妃先前還曾透露，如果是更親密的朋友，則可能會稱夏綠蒂為＂Lottie＂。這也和她的哥哥一樣，因為喬治王子在校內也只會被稱呼為「劍橋喬治」而已。

據悉，托馬斯巴特希學校共有560名學生，年齡從4至13歲都有，課程豐富，包含藝術、戲劇、芭蕾舞、法語等，除了學習方面，他們還期待學生能夠善良、禮貌、自信、謙虛，並成為給予者而非接受者。至於學費的部分，4歲孩童一年則約要負擔1.9萬英鎊（約新台幣73.5萬元）。

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