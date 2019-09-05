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7女韓粉跨海圓星夢...遭軟禁逼下海賣淫！惡質歹徒爽賺39萬

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▲▼示意圖,社會,性侵,暴力,成人,女,女孩,挫折,哭,焦慮,獨,悲傷,鬱悶,暗,孤單,創傷,情緒,哭,情緒。（圖／123RF）

▲7名巴西女子遭詐騙，被逼賣淫。（圖／123RF）

記者錢玉紘／綜合報導

南韓Kpop席捲全球，不但吸引眾多粉絲，更有許多少年少女想一圓明星夢。巴西有7名熱愛韓流的女子想到南韓出道，沒想到卻被惡質歹徒詐騙，遠渡重洋到南韓之後竟被軟禁關押，最後被賣到按摩院，強制賣淫。

《CNN》報導，這7名巴西女子年齡介在20到30歲之間，今年7月初透過社群媒體認識自稱可以幫她們在南韓出道的嫌犯，對方表示可以把她們打造成模特兒或歌手，還提供免費的來回機票，於是女子們繞過半個地球，懷著星夢來到南韓。

沒想到一抵達，護照立即被嫌犯沒收，接著分別被關在一山區和坡州市的房子裡面，然後被迫賣到按摩院內，下海賣淫，嫌犯則是賣一個人就賺了200萬韓元（約台幣5.6萬元）。

幸好，其中一名女性藉機打電話給位在首爾的巴西大使館求救，警方接獲報案後，先是在日山的房子裡面救出3名女子，幾天後在坡州救出另外4人，並逮捕了5名嫌犯，女子們目前已經被安置在安全的地方，但身心都受到極大的創傷。

警方目前正在繼續調查這起案件，「我們認為還有更多這案人士，有可能是一個組織，或是由更高層的人指揮行動」。警方也提到，在南韓不常見到南美洲來的人口販運受害者。

Kpop產業不但吸引大量粉絲，產值更是驚人，據報導，將是在去年，南韓的娛樂產業就賺了約47億美元（約台幣1,486億），不僅吸引國國內的年輕男女，更讓許多海外的年輕人想加入圓星夢。

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