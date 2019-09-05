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亞洲觀音與女神信仰國際學術研討會　在越南河內隆重開幕

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▲「亞洲觀音與女神信仰國際學術研討會」，在越南河內隆重開幕，雙方合作交流的氣氛熱絡愉快。（圖／記者林悅翻攝）

▲「亞洲觀音與女神信仰國際學術研討會」，在越南河內隆重開幕，雙方合作交流的氣氛熱絡愉快。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台南市「台疆祖廟大觀音亭暨祀典興濟宮」，與國立成功大學、國立金門大學、河內國家大學所屬人文與社會科學大學，聯合舉辦「亞洲觀音與女神信仰國際學術研討會」，9月5日在越南河內隆重開幕。

大觀音亭暨祀典興濟宮，是台南最具有特色的兩所古蹟廟宇，也是在地民眾重要的信仰中心，2012年開始，每年皆和國立成功大學合辦國際學術研討會，廣邀各國知名學者參與，2018年開啟與國立金門大學合作契機，今年更跨出國境，連結河內國家大學所屬人文與社會科學大學，舉辦以亞洲觀音與女神信仰為主題的國際學術研討會。

與會者除了臺灣、越南兩地的學者以外，還包括來自美國、馬來西亞、新加坡、韓國、緬甸、中國大陸等地的研究專家。開幕式由越南河內國家大學所屬人文與社會科學大學阮文金校長、台灣國立成功大學林從一副校長致詞。阮校長致詞時表示，觀音與女神信仰研究是多方面的，本次會議所發表諸多精彩的論文，必可加強亞洲各國彼此之間的瞭解，近年來所提倡的「亞洲價值」，將能透過這些研究，獲得體現與保存。

林從一副校長指出，觀音與女神信仰的核心精神是「慈悲」，而慈悲的重要內涵是「突破自我」與「同情共感」；同時，觀音與女神信仰亦是東亞許多國家與地區所共有者，所以非常適合以此為橋樑，作為人文社會科學跨國研究的厚實基礎。

台灣、越南雙邊代表致詞後，由于君方院士、台疆祖廟大觀音亭暨祀典興濟宮董事長吳漢清和府城觀興文化藝術基金會侯明福會長，分別致贈學術專書及紀念禮品予河內國家大學所屬人文與社會科學大學，雙方合作交流的氣氛熱絡愉快。

▲「亞洲觀音與女神信仰國際學術研討會」，在越南河內隆重開幕，雙方合作交流的氣氛熱絡愉快。（圖／記者林悅翻攝）
開幕式後的3場主題演講，由台灣及越南的兩位重量級學者擔任主持人。兩位主持人為中央研究院曾永義院士、河內國家大學所屬人文與社會科學大學陳儒辰教授；3位主講人則為中央研究院于君方院士、河內國家大學跨學科系陳氏安教授、河內國家大學所屬人文與社會科學大學文學系范春石主任。

值得一提的是，本次會議的主題演講，特別邀請曾永義、于君方兩位中央研究院院士親臨會場主持、主講，不僅是甚為難得的盛況，對於大觀音亭暨祀典興濟宮，以及台灣、越南雙邊三所大學等主辦單位來說，學術意義更可謂格外隆重與不凡。

首日議程由各國學者發表16篇論文，6日另將發表的10篇論文，所有會議論文預計在2019年底，經交付審查後，出版成中、越雙語文版「亞洲觀音與女神國際學術研討會」論文集，屆時定能充分展現出大觀音亭暨祀典興濟宮積極弘揚觀音信仰文化的熱忱與精神。

6日會議論文發表議程結束後，將由大觀音亭暨祀典興濟宮吳漢清董事長於閉幕式代表台灣主辦方致詞，大觀音亭暨祀典興濟宮訪問團及與會學者代表團，另將在越南主辦方的安排下走訪北寧省筆塔寺，藉由實際考察越南觀音信仰文化現況，深化對於越南觀音信仰的具體認識。

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