三星開賣區塊鏈手機KlaytnPhone　買就送加密貨幣

▲三星將於今（5）日開始在韓國銷售內建區塊鏈技術的旗艦智慧型手機Galaxy Note 10。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

記者王曉敏／綜合外電報導

HTC於去年發表了全球首款區塊鏈手機Exodus，稍早有消息透露，三星也將於今（5）日開始在韓國銷售內建區塊鏈技術的旗艦智慧型手機Galaxy Note 10，並將該機款命名為「KlaytnPhone」。

華爾街日報引述知情人士說法，三星今日將推出一款名為KlaytnPhone的區塊鏈手機，該機款將由Galaxy Note 10改款製成，命名來自於韓國通訊軟體巨頭Kakao所開發的「Klaytn」區塊鏈。

消息人士表示，KlaytnPhone的硬體規格及外觀皆與現有的Galaxy Note 10無異，但內部將裝有區塊鏈應用和一個加密貨幣錢包。售價同樣為1000美元（約新台幣3.1

萬元）左右。

購入該機款的買家也會獲得一定數量的「Klay」加密貨幣。雖然Klaytn區塊鏈的應用程式現已可以透過Google的Android作業系統在三星智慧型手機上運行，不過僅有Klaytn的手機才能全面支援Klaytn區塊鏈網路上的交易。

KlaytnPhone是三星至今為止針對區塊鏈業務最深入的一次嘗試，旨在加速區塊鏈技術的推廣及擴大加密貨幣的採用率。據報導，三星目前正與Klaytn平台的Ground X合作，Ground X為Kakao的關係企業。

三星於今年3月首次為自家旗艦手機Galaxy S10設計加密貨幣錢包，此錢包能支援以太幣或者是符合ERC-20規格的密碼貨幣，並支援4種去中心化應用程式，如區塊鏈遊戲新創Enjin的遊戲平台、 美妝社群平台新創Cosmee、CryptoKitties及CoinDuck的支付服務。