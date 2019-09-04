三星下款摺疊手機合起來是「方形」　採翻蓋設計...更薄更便宜

▲三星首款可摺疊螢幕手機Galaxy Fold預計將於本月正式上市。（圖／達志影像／美聯社）

記者王曉敏／綜合外電報導

三星首款可摺疊螢幕手機Galaxy Fold預計將於本月正式上市，而就在確切上市時間仍舊眾說紛紜之際，知情人士也向外媒透露，三星正計畫在明年初推出第二代可摺疊螢幕智慧型手機，據稱該機款能摺疊成正方形，並較Galaxy Fold更加輕薄且便宜。

彭博報導，據熟悉該產品開發的人士透露，三星內部正在開發一款螢幕尺寸為6.7吋的摺疊手機，該機款能像翻蓋一樣向內摺疊，螢幕可摺疊至能放進口袋內的方形大小。據知情人士的說法，三星的第二款可摺疊螢幕智慧型手機將較Galaxy Fold更薄、更實惠，不過這款設備的推出將取決於Galaxy Fold的市場表現。

三星正在與美國設計師布朗（Thom Browne）合作，設計新款可摺疊螢幕智慧型手機，欲吸引更廣泛的消費者，特別是那些對時尚、品質及奢侈品更感興趣的族群，不過對於那些對高規格有執念的受眾來說，該機款也將配備有高階螢幕技術及翻蓋手機的懷舊魅力。據知情人的說法，這款摺疊手機的前鏡頭將採用類似Galaxy Note 10那樣的螢幕開孔設計，後置則為雙鏡頭。

市場研究公司CCS Insight分析師伍德（Ben Wood）對該設備相當有興趣，「期待製造商推出一款採用當前智慧型手機元素的翻蓋設備，像皮夾一樣能摺疊一半，如同Motorola代表性的翻蓋手機RAZR那樣。」

就目前情況來看，可摺疊螢幕智慧型手機出師未捷，華為延遲推出Mate X，柔宇科技的柔派手機市場表現不佳，三星的Galaxy Fold更是有著尷尬的設計缺陷，迫使其延遲上市，而小米及OPPO至今仍處於預告階段。

來自華為的激烈競爭逐步侵蝕三星作為全球最大智慧型手機廠的長期領先優勢，在沒有向新市場或新產品類別擴展的情況下，三星的旗艦智慧型手機銷量一直在下滑，該公司望能透過可摺疊螢幕設備為其帶來下一波增長。代號「Winner」的Galaxy Fold曾被認為是三星創新優勢及領導地位的象徵，結果設計上的缺陷使其無法在原訂的4月準時上市。

三星正在測試採用鋼化超薄玻璃（Ultra Thin Glass，UTG）來取代聚醯亞胺（CPI）薄膜，作為新一代摺疊手機的螢幕。據悉，UTG厚度僅為傳統智慧型手機螢幕玻璃的3%。同時，三星也希望能確保摺疊設備的耐用性，避免Galaxy Fold的悲劇再度上演。