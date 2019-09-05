快訊／三星Galaxy Fold回歸！9/6韓國上市...但不在台灣推出

▲三星摺疊手機Galaxy Fold確定於9/6在韓國推出。（圖／達志影像／美聯社）

記者邱倢芯／綜合報導

三星摺疊手機Galaxy Fold回來了！三星電子於7月下旬時就發出新聞稿指出，Galaxy Fold將自今年9月起陸續在特定市場與消費者見面，而就在今（5）日，官網終於釋出了重新上市消息，並宣布將在9/6在韓國率先推出，而後也將在法國，德國，新加坡，英國，美國等國家陸續上市。

三星指出，Galaxy Fold旨在帶給用戶全新的體驗，手機在闔起狀態時，你可以用一隻手輕鬆地在封面的小螢幕上做出一些簡單的應用；打開手機後，可以進一步地觀看影片、玩遊戲。

事實上，Galaxy Fold原先風風火火地亮相，不過在上市前提供給部分媒體進行測試時，卻出現了鉸鏈零件噴出，以及螢幕性能表現不佳的問題，到最後不得不延後產品上市時程。且市場不時有各種傳聞流出，像是Galaxy Fold將重返市場，或者是Galaxy Fold「已死亡」等說法，讓人不免擔心摺疊手機只是曇花一現。但現在三星已宣布改善了所有問題，並將在9/6重新回到市場上，與各位消費者見面。

不過，對於Galaxy Fold有興趣的消費者可能要失望了；台灣三星指出，非常感謝台灣消費者對Galaxy Fold的關心，然而，經過重新思考全球上市計畫之後，鑒於全球限量供應，Galaxy Fold將不會在台灣上市。

Galaxy Fold全球將於9月6日起在部分市場限量上市。