三星「筆電級」平板登台　Galaxy Tab S6讓你輕鬆兼顧工作及娛樂

▲三星Galaxy Tab S6預計在9/16上市。（圖／記者邱倢芯攝）

記者邱倢芯／台北報導

台灣三星電子今（2）日宣布即將在台推出全新旗艦平板Galaxy Tab S6，以旗艦級效能、支援行動辦公Samsung DeX，搭配實用的擴充配件，帶來筆電級生產力，讓使用者能無縫銜接多項工作任務；Galaxy Tab S6預計在9/16上市，屆時將推出冰川藍、玫瑰棕、霧岩灰三款顏色，建議售價22,990元。

▼Galaxy Tab S6將推出冰川藍、玫瑰棕、霧岩灰三款顏色。（圖／記者邱倢芯攝）

Galaxy Tab S6將搭載全新升級S Pen，還能遠端操控平板，盡享不受限的行動生活。為滿足消費者對高品質影音的需求，Galaxy Tab S6影音效能再升級，搭載全球首款HDR10+認證的10.5吋Super AMOLED大螢幕，及四組AKG專業調校喇叭，支援杜比環繞音效，提供沉浸式的視覺和聽覺雙重享受，讓消費者輕鬆玩轉工作的同時，也能掌握優質的娛樂生活。

Galaxy Tab S6機身僅5.7mm，內含大容量7,040mAh電池，讓消費者不論在工作或娛樂皆不需擔心電量耗盡，全新一代S Pen更配備鈦酸鋰電池，充電10分鐘，即可提供10小時的續航力。

此外，Galaxy Tab S6搭載6GB RAM與128GB儲存容量，最高可擴充至1TB，超大儲存空間讓您完整保留所有檔案，更是三星首款支援螢幕指紋辨識的平板，只需輕觸螢幕立即解鎖，輕鬆喚醒展開一日行程，搭配國防等級的Samsung Knox安全平台，為平板安全防護。

Galaxy Tab S6預計於9月16日起於全台三星體驗館、三星智慧館、三星商城、PChome 24h購物、MOMO購物網、Yahoo!購物中心等網路平台及燦坤3C、全國電子、順發等實體門市上市。凡於9月16日至10月7日前購買即限量贈送「書本式鍵盤皮套(建議售價5,590元)」 。擴充配件Galaxy Tab S6書本式鍵盤皮套預計於10月初上市。

▲▼凡於9月16日至10月7日前購買Galaxy Tab S6即限量贈送書本式鍵盤皮套。（圖／記者邱倢芯攝）