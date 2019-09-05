9月限定！遠傳買iXS Max送AirPods 2、台星i7 Plus手機最低0元

▲針對9月開學季，遠傳推出買iPhone XS Max 256G免費送AirPods 2耳機。（圖／遠傳電信提供）

記者邱倢芯／綜合報導

9月進入開學季，遠傳與台灣之星兩家電信商皆推出iPhone手機應戰；在遠傳方面，祭出了買iPhone XS Max 256G就免費送AirPods 2，而台灣之星則是讓iPhone 7 Plus重磅回歸開放預購，搭配特定資費手機最低0元，再送樂天超級點數2,000元。

想換iPhone XS Max同時又想入手AirPods 2的果粉有福了，遠傳電信在9月推出了指定機種空機超殺優惠；購買iPhone XS Max 256G單機，不用再另外花錢，立刻就可免費擁有兼具時尚且效能表現非同凡響的AirPods 2。

且針對其它iPhone系列，遠傳也推出指定iPhone單機如iPhone 7(32G)促銷價12,990元、iPhone XR 128G促銷價為26,100元，且還可加購最新AirPods 2只要4,000元起。

而在台灣之星方面，為回應廣大果粉並考量市場對大螢幕手機的喜愛，宣布讓iPhone 7 Plus重磅回歸開放預購，搭配月租599元(限U25學生、攜碼及網路門市)/月租799元(一般用戶)以上4G勁速資費方案，綁約24或30個月，可享不限速上網吃到飽，網內互打免費；搭配月租999元以上4G勁速系列資費，手機專案價最低0元，再送樂天超級點數2,000元。

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