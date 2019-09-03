發表會前衝一波　遠傳iPhone XS Max 256G買空機送AirPods 2

▲為了刺激一波消費者買氣，遠傳祭出買iPhone XS Max 256G空機就送AirPods 2耳機的優惠。（圖／遠傳電信提供）

記者邱倢芯／綜合報導

九月適逢開學季，且新iPhone發表會也將在月中到來，為了刺激一波消費者買氣，遠傳「豁出去」祭出了買iPhone XS Max 256G空機就送AirPods 2耳機（搭配充電盒，市價5,290元）的優惠。

遠傳表示，即日起至9/30止，凡至全台遠傳直營門市或網路門市，即享iOS或Android超夯指定機種空機優惠，購買iPhone XS Max 256G單機，不用再另外花錢，立馬免費擁有蘋果今年最新推出的無線耳機AirPods 2。

另外，針對其它iPhone系列，遠傳也推出指定iPhone單機如iPhone 7 32G促銷價12,990元、iPhone XR 128G促銷價為26,100元；購買其他款iPhone若是也想擁有AirPods 2，加購價也只要4,000元起。

而除了iPhone手機外，遠傳此次也針對安卓迷的單機需求也推出多款熱門機型如Hauwei P30促銷價17,900元，荷包現省3,000元；而原價7,990元的Hauwei Y9，促銷價也只要5,990元；其它知名品牌如Samsung A50、Samsung A70、小米9T及Razer Phone 2，也都有相當優惠的價格。