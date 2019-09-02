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舊iPhone買進的最好時機是這天！　入手至少現省30%

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▲蘋果iPhone XS、iPhone XS Max。（圖／路透社）

▲蘋果iPhone XS、iPhone XS Max。（圖／路透社）

記者陳心怡／綜合報導

蘋果新款手機iPhone 11，將於台灣時間9月11日凌晨1時亮相問世，不少果粉已摩拳擦掌準備入手新機！但預算較少的小資用戶，或許可以看看舊款iPhone。根據二手交易網站《Decluttr》報告指出，在發布iPhone 11後的24小時內，前幾款舊的iPhone機型，二手價格瞬間通常會暴跌30%，是入手的好時機。

《Decluttr》分析，即使是新款iPhone，在發布後的第一個月內，二手機價值也會下降約40%，但後續 iPhone 仍舊算是相當保值，隨著時間逐漸穩定，每個月只會微幅下探1%。從曲線圖來看，前三個月跌得最快。

▼iPhone價值下降圖。（圖／翻攝自Decluttr）

▲iPhone價格暴跌。（圖／翻攝自decluttr）


iPhone X 自推出以來，二手機價格已跌失 59% ，iPhone XS和iPhone XR也分別有49%和43%的跌價，二手市場收購價格分別為512美元（約新台幣1萬6197元）和405美元（約新台幣1萬2812元）。

iPhone 7的二手價已跌了81%，iPhone 8及 iPhone 8 Plus則分別為65%和61%。

至於Android手機的二手價，下滑速度更為驚人，三星今年初才推出的Galaxy S10，至今才過短短幾個月時間，二手價格就已減損57%，Galaxy S10 Plus也跌了52%，Google的Pixel 3XL則在推出半年內，貶值58%，由此可知，iPhone確實是最保值的機款。

▼三星和Google手機價值下降圖。（圖／翻攝自Decluttr）

▲iPhone價格暴跌。（圖／翻攝自decluttr）

▲iPhone價格暴跌。（圖／翻攝自decluttr）

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