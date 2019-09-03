Note 10崩解Apple信仰？資深果粉「寶爺」：今年可能不會為蘋果充值

▲現在傳出有部分iPhone用戶「跳槽」轉用Note 10系列手機。（圖／記者邱倢芯攝）

記者邱倢芯／台北報導

下週Apple即將在美國總部的賈伯斯劇院舉辦2019年秋季新品發表會，屆時將見到今年的新款iPhone問世；不過，現在似乎有許多消費者開始不再以蘋果手機為每年的目標，且開始轉往探詢其他安卓（Android）手機；舉例來說，「寶爺」梁嘉銘近期就在自己的FB發文表示，「今年我覺得很有可能是我第一次不會再為蘋果信仰充值的一年」，並表示自己入手了三星最新推出的Note 10+手機。

梁嘉銘指出，自己在使用Note 10+後發現，與iPhone的順暢度相當；以前自己對安卓系統敬謝不敏，就是在於以前「怎麼滑怎麼卡」，但是現在已感受不到兩者系統的差異性了。

不過，Note 10是否真的「吸走了」許多iPhone用戶？對此，3C達人廖阿輝則指出，最近身邊的確有許多「資深果粉」開始考慮購買Note 10手機，甚至有部分人已入手了Note 10。

廖阿輝表示，會有這樣現象的原因相當簡單，一是因為設計太醜，二則是iPhone近年來的功能性沒有太大差別。

廖阿輝進一步解釋，其實最主要的原因是功能性沒有太大的改變，而外型醜則是催化劑罷了。仔細回想一下，是否有iPhone用戶都在抱怨這幾年來蘋果手機的軟體創新度不足？就連iPhone本身的螢幕、外型尺寸也都沒有太大的變化，甚至還傳出今天將推出的三款新機，尺寸與去年相當。

先前Apple能擁有這麼多的用戶數，不外乎就是因為有特定的軟體功能、用戶使用習慣等因素，讓這家公司推出的產品有所加分。廖阿輝認為，現在這些的加分項目逐漸減少了，那麼消費者就會回歸到一般的功能、外型等項目去挑選產品。不過若是明年iPhone整體設計大改，用戶可能又會回來了，手機市場本來就應該是「誰好我就用誰」。