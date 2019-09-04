死忠果粉想要「口袋型小iPhone」　專家曝蘋果考量：不太可能

▲部分果粉鍾愛小巧的iPhone SE。（圖／達志影像／美聯社）

記者錢玉紘／綜合報導

蘋果10月將舉行新品發表會，引發果粉各種猜測，有一批粉絲相當希望再推出一款尺寸小，可以輕易放進口袋的iPhone，甚至有人自製的「假新機」的介紹片，點閱數超高，顯示大家的期待。不過專家分析，基於成本等因素的考量，蘋果不太可能再推出小型手機。



有一批果粉是「小size手機」的死忠支持者，甚至有網友做了一支「被禁的iPhone SE2」（The Forbidden iPhone SE 2）影片，在YouTube上的觀看次數高達243萬，但這都還在謠傳階段而已。影片中的iPhone SE 2是根據已經停產的SE所改造的第二代，機身長度不滿5吋、寬度僅2.5吋，比起現在的旗艦機iPhone XR或是XS Max都還要輕薄許多。













「Forrester Research」的技術專家吉列特（Frank Gillett）就認為，有一小群死忠果粉還是希望可以有5吋以下的小型手機，可以輕易放進口袋裡，估計大約有15%的人。但是目前還沒有聽到任何可能發表類似機型的謠言，原因很簡單，還是跟成本與經濟考量有關。

吉列特舉例，15%的人表示想要買小型手機，實際上可能只有約10%的人會在新機上市後去購買，「蘋果已經建立起一定的規模了，他們不喜歡10%，尤其目前平均更換手機的時間是3年，（小型手機）實際的潛在市場對蘋果來說根本不夠大」。

另外，如果蘋果要製造新的全螢幕小型手機，就得要從頭開始設計，吉列特分析，這樣會花掉整套工程和設計的成本，另外再建立一條製造供應鏈，所以蘋果不太可能會這樣做。相比之下，過去舊款SE其實只是把較新的零組件放入iPhone 5的舊底盤。

而且蘋果基本上沒有製作iPhone SE 2的動機，該公司也不會希望顧客用更便宜的價格換成更小的手機，此外，手機越大，消費者就有更多的可能性訂閱媒體內容。

iPhone SE配備的是4吋螢幕，相比之下，XS的螢幕有5.8吋大，XR有6.1吋，XS Max則大到6.5吋，對消費者來說，要拿來看影片或是打遊戲都很方便。去年iPhone SE停產之後，已經變成收藏品，目前在eBay上的價格約為250美元。