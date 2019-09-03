疑似iPhone 11跑分出爐！搭載A13處理器　單核心效能較上代提升逾12%

▲2019蘋果秋季新品發表會確定於美國時間9/10舉行。（圖／Apple提供）

記者王曉敏／綜合外電報導

蘋果秋季發表會倒數一周，外界預期新一代iPhone將搭載全新A13處理器，稍早有網友在國外科技網站MacRumors的論壇發文指出，稍早在知名跑分平台Geekbench的數據庫上發現一款運行iOS 13.1、手機型號為「iPhone 12,1」的跑分資料，猜測可能是搭載A13處理器的iPhone XR後繼機款（暫稱iPhone 11）。

日前國外科技網站9to5Mac曾報導，蘋果今年將推出3款iPhone新機，分別為型號為D42（iPhone12,3）的iPhone XS後繼機款、型號D43（iPhone12,5）的iPhone XS Max後繼機款以及型號N104（iPhone12,1）的iPhone XR後繼機款。這Geekbench這份跑分資料顯示的手機型號為「iPhone12,1」，作業系統為「iOS 13.1」，主機板識別碼則為「N104AP」，MacRumors推估，此報告可能是搭載A13處理器的iPhone XR後繼機款跑分結果。

▼疑似搭載A13處理器的iPhone XR後繼機款跑分結果。（圖／取自MacRumors）

這部 iPhone 12,1處理器為6核心，時脈為2.66GHz，較現有A12處理器的2.49GHz高出6.8%，記憶體則從3GB增加至4GB。根據跑分資料，該機款單核心跑分成績為5415分，多核心則為11294分。單核心成績較先前A12處理器的4801提升約12.7%，多核心成績則較A12的11130提升約1.47%。從成績來看，單核心有著顯著的提升，但多核心成績卻與上一代並無太大差異。

綜合先前報導，A13晶片將由台積電代工，採用改進版7奈米製程，可降低10%的功率，提高7%的效能。