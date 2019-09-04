高雄發大財？「烏龍公文」催賣場救買氣　竟把中秋誤值3個月前端午節

▲迎接中秋節來臨，有許多民眾紛紛到量販賣場購買相關商品。（圖／示意圖／記者李毓康攝）

記者曾婉婷／綜合報導

迎接一年一度中秋節來臨，各家量販超市業者紛紛推出優惠活動，以刺激消費買氣。不過，有民眾卻爆料指出，高雄市政府發公文給當地通路業者，上面內容寫著，因應佳節來臨建議要推出相關優惠專區，藉此提高買氣，但節日卻誤寫成已經過了三個月的端午節，讓人感到相當傻眼。

高雄市政府經濟發展局日前發函給當地通路業者，包含全聯實業股份有限公司、大潤發鳳山店、法商家樂福總公司、大樂購物中心，以及頂好超市總公司、台灣好市多總公司等。公文上面寫著，「因應端午佳節即將來臨，建請貴商推出推陳應景民生用品優惠或特價專區促銷活動，以提高民眾買氣並促進市場物品流通」。

據了解，此次公文好像只有高雄發函給當地通路業者，而且公文當中的佳節還把中秋節誤寫成已經過了三個月的端午節，讓人看傻眼。對此，高雄市政府經濟發展局則回應指出，已往都會就發公文給廠商，但只是提醒業者並非強迫性，而端午節的確不小心誤值寫錯，目前已經再發文更正為中秋節。

對此，實際詢問頂好與大樂等通路，但業者都表示目前並沒有收到公文。而不具名的通路業者私下表下，通常政府發公文都以推行新政策、物價上漲，或是當地政府推出活動，像是購物節等，才會發文要業者開會討論或配合，很少會針對節慶特別發文提醒。

另外，不願具名人士則指出，通常只要有節慶時，通路業者本來就會推出相關優惠促銷活動，以刺激買氣，但這次高雄市政府經濟發展局卻特別發出公文，的確頗為罕見，可能是因為若業績不錯的話能將其視為政績之一，不過基本上中南部業績本來就不差。