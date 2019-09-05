「巨無霸棉花糖」中秋必烤！外酥內軟超甜蜜　量販祭優惠搶烤肉商機

▲中秋團聚全民夯肉派對即將展開。（圖／示意圖／資料照）

記者曾婉婷／綜合報導

每年9月開始進入全民瘋烤肉熱潮，不論是親人聚會還是三五好友開派對，滿街都瀰漫著烤肉香味。對此，量販業者也紛紛祭出優惠活動，全面搶攻中秋烤肉商機，除了推出人氣飆漲的戰斧系列肉排外，也新推出巨無霸棉花糖，讓消費者烤得過癮。

近年來，消費者在烤肉食材選購上，因烤肉用具升級，所以連帶讓烤肉食材走巨無霸路線，不論是牛排、豬排還是海鮮，甚至是甜點等，都出現比一般食材大上2～3倍的品項，像是家樂福這次還首推出比臉大的美國冷藏巨無霸牛排、立大冷凍調味戰斧豬排，以及厚寬4公分長5公分XXL棉花糖等。

家樂福指出，據統計去年中秋節時段，消費者使用線上購物採買已佔中秋節業績約2成以上，因此今年持續加碼攻佔這波烤肉潮，並首次加入中秋節採買服務，且消費滿800元不僅免運費還能24小時送到家。另自即日起至9/17期間，單筆消費滿1000元以上可立即折100元。

至於愛買則針對今年中秋節推出史上最多逾千款商品，並於9/12、9/13這兩天祭出全日回饋優惠，HAPPY GO會員獨享單筆消費滿2000元享9折回饋，以及刷遠東商銀信用卡限量加碼送50元現金抵用券。

愛買表示，今年中秋檔期推出80款肉品以及60款海鮮，為歷年來最多品項，包含美國冷藏肋眼牛排、體積比一般蛤蜊大上2～3倍的鮮活牛奶貝、波士頓龍蝦等，並於即日起至9/8期間推出優惠，購買生鮮肉品全面滿888元，再送100元現金抵用券。預計中秋檔期可較去年同期成長3～4成。